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Барецкий вспомнил, как спас от сатанистов собаку на своем кладбище
Происшествия
Барецкий вспомнил, как спас от сатанистов собаку на своем кладбище
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Кладбища — это места не только упокоения усопших, но и место притяжения для всевозможных фриков. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Задолго до своей всероссийской популярности, в 90-е, тогда еще молодой собеседник ФАН работал копателем могил на петербургских кладбищах. В неспокойную ельцинскую эпоху там творились жуткие и страшные вещи: подзахоронения «вторым этажом», грабежи мертвых, а также шабаши сатанистов, которые любили выкапывать трупы и совершать над ними свои нечестивые обряды. Один из таких обрядов молодой могильщик Барецкий сумел пресечь — как водилось в то время, не без помощи авторитетных «братков».

«Прибегает как-то раз дедок ко мне в будку на кладбище, где мы с ним тогда работали, и рассказывает про этих ребят. Спрашивает: «Что делать будем, как от уродов избавиться?» Я отвечаю: «Ну, орать на них будем, что еще?» — вспоминает шоумен.

Однако затея, по его словам, «не выгорела»: любителей дьявола оказалось намного больше, и они не испугались тучного мужчину и немощного старика. Тогда, продолжил президент Союза профессиональных ритуальных агентов, он использовал средство, которое работало всегда: вызвал «братву», под которой находилось данное кладбище.

«Долго слышали мы крики этих сатанистов, — с удовольствием вспомнил собеседник ФАН. — Уж не знаю, что с ними там делали, но крови на этом месте было много! Зато собаку спасли, которую они притащили, чтобы зарезать во время своего ритуала — дело хорошее сделали».

В итоге, посмеялся Барецкий, жертвоприношение получилось «даже покруче» того, что планировали сатанисты — почти что человеческое, с участием их собственной крови.

Барецкий вспомнил, как спас от сатанистов собаку на своем кладбище
pixabay.com  / 

«Дьявол наверняка был доволен, — улыбнулся шоумен. — Что можно сказать этим ребятам? За что боролись, на то и напоролись».

По словам президента Союза профессиональных ритуальных агентов, подобных историй в его практике была масса. Особенно много хлопот доставляли алкоголики — они незаконно пробирались на кладбище, чтобы выпить стопки с водкой, которые родственники усопших оставляли на их могилах.

«Еще и хлебом засохшим закусывали, который люди сверху на стакан ставили, — с возмущением вспомнил собеседник ФАН. — Драки с ними были жуткие, вплоть до поножовщины. И это не старики под 60 лет были, а молодые, «начинающие» алкаши, которые были еще полны сил. Опасное было время, выживали как могли».

Ранее Барецкий рассказал, как схлестнулся с медведем, пробравшимся на территорию кладбища.

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