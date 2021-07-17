Самодельный самолет потерпел крушение в Иванове

Иваново, 17 июля. «Самолет-конструктор» потерял управление и потерпел крушение в Иванове. Летательный аппарат, сконструированный пилотом, рухнул в реку.

Пилот самодельного воздушного судна не пострадал. По словам Дмитрий Лемехова, управлявшего самолетом, у воздушного судна отказал двигатель, сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, летательный аппарат был стилизован под истребитель. Самолет вылетел с аэродрома Ивановского авиационно-спортивного клуба. Пилот воздушного судна кустарного производства почти сразу доложил на землю о неисправности. Диспетчер посоветовал мужчине садиться в реку, учитывая, что вокруг был лес.

К месту экстренной посадки самолета прибыли сотрудники МЧС. Спасатели забрали пилота с крыла аппарата, который послужил ивановцу в воде плотом.