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Победившая на Евровидении группа Maneskin выступала на улице из-за нужды

  /   Обновлено: 17 июля 2021 19:51
Шоу-бизнес
Победившая на Евровидении группа Maneskin выступала на улице из-за нужды
wikipedia.org  /  Måneskin - собственная работа / CC BY-SA 4.0

Рим, 17 июля. Итальянские рок-музыканты из группы Maneskin дали большое интервью, в рамках которого рассказали о долгом и тяжелом пути к популярности и концертах на улице из-за нехватки денег.

Победители песенного конкурса «Евровидение» рассказали, что до мировой популярности они долгое время были никому не известными артистами. Чтобы как-то выживать, им приходилось выступать на улице, поскольку денег ни на что не хватало. Однако спустя годы они благодарны тому периоду.

«Это был сумасшедший опыт, который многому нас научил. Благодаря игре на улицах мы поняли, что значит контакт с публикой. Такого отклика от слушателей, какой был там, мы больше нигде не получали», — рассказал вокалист коллектива Дамиано Давид в интервью для сайта Cosmo.ru.

Барабанщик группы Итан Торкио отметил, что в глазах всех они группа, которая моментально взлетела к успеху. Однако это не так — за их плечами не одно прослушивание и неудачные кастинги. Популярность к музыкантам пришла после участия в музыкальных конкурсах «Сан-Ремо» и итальянской версии X-Factor.

Еще недавно о музыкантах никто не знал, а теперь они одни из самых востребованных артистов. Недавно они выпустили клип на песню I Wanna Be Your Slave в своем YouTube-канале. За пару часов видео собрало больше пяти миллионов просмотров.

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евровидение maneskin дамиано давид
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