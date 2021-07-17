Мертвого мужчину выловили из реки в Саратовской области

Саратов, 17 июля. Бездыханное тело мужчины 1966 года рождения извлекли из реки Еруслан в городе Красный Кут, сообщили в службе спасения Саратовской области.

Очевидцы позвонили на пульт оперативного дежурного и рассказали о случившемся. Прибывшие на вызов водолазы достали мертвеца и передали его следственно-оперативной группе. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Это уже не первый несчастный случай в Саратовской области — в конце июня утонули десять местных жителей. Из-за аномальной жары люди купаются в несанкционированных местах отдыха и пренебрегают правилами безопасности.