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Названы опасные последствия недосыпа
Наука
Названы опасные последствия недосыпа
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Москва, 17 июля. Человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки, хотя не все придерживаются этого правила. Новое исследование выявило, чем может быть опасен недосып.

Ученые проанализировали влияние сна продолжительностью менее шести часов на самочувствие, а также выяснили, накапливается ли отрицательный эффект, если придерживаться такого режима в течение нескольких дней. Участие в эксперименте приняло около 2 тыс. человек, передает CNN.

В результате оказалось, что недосыпание в течение одной ночи приводит к ухудшению состояния человека. Наряду с этим происходит снижение как физических, так и умственных способностей. Если такой режим становится продолжительным, то эффект усугубляется, сопровождаясь болевыми ощущениями в теле, желудочно-кишечными расстройствами, болью в горле и насморком.

Доктор Айман Сакали из Катара ранее рассказал, во сколько лучше всего укладываться спать. По его словам, засыпать рекомендуется в промежутке между 20:30 и 23:00.

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