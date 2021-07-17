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Киевскую блогершу уволили после скандала с украинским языком

  /   Обновлено: 17 июля 2021 19:47
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Украина
Киевскую блогершу уволили после скандала с украинским языком
instagram.com  /  @a_polskih

Киев, 17 июля. Блогерша из Киева Анастасия Польских извинилась за скандал с украинским языком. Девушку уволили из столичной IT-компании из-за неприятного инцидента.

Украинка выложила в Instagram пост-извинение, который сопроводила своей фотографией в вышиванке. Польских пыталась убедить подписчиков, что ее слова о родном языке вырваны из контекста. Однако количество лайков свидетельствует о том, что поклонники ей не верят. Блогерша лишилась работы на фоне инцидента. Она работала в киевской IT-компании и только после увольнения попросила прощения за свои высказывания.

Девушка ранее раскритиковала новые положения закона об украинском языке и назвала его мерзким. Польских завершила пост с извинениями к подписчикам националистическим лозунгом «Слава Украине».

Украинский общественник Тарас Шамайда ранее пожаловался на детей, которые не умеют говорить на родном языке. Деятель призвал наказывать директоров школ и детсадов, где есть подобные нарушения.

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украина скандал украинский язык
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