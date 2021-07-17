Политолог назвал причину, почему Украина не может смириться с «Северным потоком — 2»

Бывший посол Украины в США Олег Шамшур призвал жителей страны готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2». По его словам, лидеры Соединенных Штатов и Германии просто Джо Байден и Ангела Меркель зафиксировали свои разногласия по поводу газопровода и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева, однако, по сути, ничего так и не изменилось.

«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое», — констатировал дипломат.

При этом Шамшур убежден, что у Украины все еще есть шанс «помешать» запуску российского газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза на этапе его сертификации. Несмотря на это, дипломат заявил, что украинцам нужно готовиться к существованию в реальности с новым российским трубопроводом в Европу.

«Но это действительно только возможности. Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны, прежде всего, Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства в данном случае преобладает», — отметил он.

Global Look Press / Nord Stream AG

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему Украина не может смириться с «Северным потоком — 2». По его словам, поднимая тему «СП-2», киевские власти пытаются прикрыть собственную неэффективность.

«Знаете, украинская истерия по поводу «Северного потока — 2» имеет искусственный характер, подпитанный государственной позицией, которая, к сожалению, призвана дестабилизировать ситуацию в обществе. Киевские власти пытаются показать, что, мол, из-за «Северного потока — 2» вся украинская экономика рушится. Но мы-то знаем, что она рушится из-за весьма неэффективных решений нынешних украинских менеджеров. Соответственно, киевские власти пользуются темой «Северного потока — 2», чтобы прикрыть неэффективность действий правительств Владимира Зеленского и Петра Порошенко», — сказал собеседник ФАН.

vk.com / Антон Бредихин

Эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал поднять экономику страны, но так ничего и не сделал. Поэтому киевские власти выбрали «Северный поток — 2», чтобы благодаря газопроводу скрыть свою некомпетентность.

«Для украинских властей «СП-2» выступает еще одним атрибутом антироссийской истерии. Они пытаются показать, что, мол, из-за Москвы Киеву опять будет плохо. Хотя за время строительства «Северного потока — 2» киевские власти вполне могли создать предприятия, способные закрыть деру в украинской экономике. Зеленский ведь обещал, что построит украинскую «силиконовою долину», проведет диджитализацию, но ничего так и не сделал. То, что Вашингтон не поддержал украинскую позицию, говорит о том, что рационализм в США побеждает», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее колумнист «Комсомольской правды» Александр Болгов назвал президента Украины Владимира Зеленского «всадником апокалипсиса».