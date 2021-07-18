Знаменитую Митридатскую лестницу в Керчи наконец открыли после реконструкции

Митридатскую лестницу в Керчи открыли без анонсированных ранее торжеств и традиционного факельного шествия. Реконструкция лестницы неоднократно затягивалась по самым различным причинам, из-за чего ожидаемое, но скромное открытие вызвало у крымчан много вопросов. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Решение о реставрации объекта культурного наследия было принято в 2016 году после соответствующего поручения президента России Владимира Путина. За год до этого, в середине 2015 года, часть лестницы обрушилась из-за изношенности и отсутствия надлежащего ухода в украинский период.

Согласно поручению президента, работы по реставрации должны были быть окончены к концу 2018 года, на что федеральный центр намерен был потратить 1,5 млрд рублей. Но завершить работы в срок никак не получалось.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Причины тому были самые разные, но зачастую археологические. Гора Митридат, на которой расположена лестница, представляет собой уникальный исторический памятник, впитавший различные моменты истории. Так, в ходе работ по реконструкции строители обнаружили несколько авиабомб, которые с большим трудом пришлось извлекать сотрудникам МЧС.

Затем археологи обнаружили под самой Митридатской лестницей штаб 51-й армии, который также является исторической ценностью, и его пришлось учитывать в процессе работы, а значит, переделывать документацию.

В итоге спустя шесть лет после частичного разрушения усилиями лучших специалистов и археологов лестница была отреставрирована и открыта для посещения. На четырех ярусах лестницы рабочие выполнили полный комплекс работ, включающих демонтаж, мощение площадок, реставрацию и воссоздание стен, усиление конструкций.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Отдельно стоит остановиться на воссоздании декоративных деталей, в том числе знаменитых керченских грифонов. Это мифические существа, символизирующие власть над небом и землей, а также силу и бдительность. Кроме того, грифон — атрибут богини возмездия Немезиды.

В области внешней отделки был выполнен сложнейший комплекс работ, который включил полную реставрацию грифонов, вазонов, поручней, накрывных плит и других деталей. Все это позволило вернуть лестнице ее былой блеск и величие.

Торжественное открытие Митридатской лестницы было запланировано на середину июня, однако его пришлось отложить из-за случившегося в Керчи наводнения. Но и на этом сложности не закончились. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, решение об открытии лестницы без массовых мероприятий было принято городскими властями из-за эпидемиологической обстановки в Крыму.

«Начался курортный сезон, но из-за COVID-19 было принято решение открыть Митридатскую лестницу для посещения без официальной части, чтобы жители и гости города могли свободно посещать главную достопримечательность города», — сообщили в пресс-службе администрации города Керчи.

Напомним, что Митридатская лестница насчитывает 432 ступени, хотя при проектировании и сооружении она состояла из 214 ступеней. По итогу сумма контракта на реставрационные работа составила свыше 695 млн рублей. Также в рамках ФЦП идет работа над Романовской гимназией. Цена контракта составляет более 408 млн рублей, завершение работ запланировано в 2022 году.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Ранее ФАН сообщал о новых требованиях к туристам, приезжающим в Севастополь. Согласно нововведениям, гостей не будут заселять в отели без справки о наличии антител к коронавирусу или сертификата о вакцинации.