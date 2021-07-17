Пентагон разрешил женщинам-военнослужащим носить новые прически

Вашингтон, 17 июля. Корпус морской пехоты США решил провести реформу причесок для женщин-военнослужащих из подразделений береговой охраны.

Контр-адмирал Джоанна Ньюнан сообщила, что теперь женщинам разрешено заплетать волосы в косу, а также носить один или два хвостика в любое время. Ранее делать подобную укладку разрешалось только во время тренировок по физической подготовке.

Корпус морской пехоты США, по данным Пентагона, оставался единственным родом американских войск, где к женской прическе предъявлялись жесткие требования.

Женщинам в ВС США предписывалось закреплять длинные волосы заколками выше края воротника форменной рубашки или кителя. Изменить правила решили после жалоб женщин-военнослужащих, заявивших, что ношение тугих пучков под головными уборами приводит к выпадению волос.

Ранее сообщалось, что 52-летняя Кристина Уормут стала первой в истории США женщиной, занявшей пост министра американской армии. За ее назначение единогласно проголосовали все сенаторы.