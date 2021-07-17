Назван идеальный промежуток времени для засыпания

Доха, 17 июля. Организму хватает семь-восемь часов сна, чтобы полностью восстановиться. Однако не менее важно само качество отдыха, рассказал доктор Айман Сакали.

Просыпаться утром лучше в одно и то же время, а засыпать рекомендуется в промежутке между 20:30 и 23:00. Именно в этот период организм вырабатывает большое количество мелатонина, рассказал доктор Айман Сакали из Катара.

Качественный отдых можно обеспечить с помощью матраса и подушки нужной жесткости. При этом температура воздуха в помещении должна составлять от +21 до +22 градусов.

Кроме того, выработку мелатонина снижает искусственное освещение, подчеркнул медик. Причиной бессонницы также может стать работающий телевизор, употребление чая или кофе за семь часов до сна, заключил Сакали.

Врачи ранее рассказали о важности своевременной замены подушки. По словам экспертов, они теряют свои свойства через один-два года и могут стать причиной нарушения сна.