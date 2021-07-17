Цифровой юань будет поддерживать технологию смарт-контрактов

Пекин, 17 июля. Центробанк Китая впервые представил белую книгу цифрового юаня, где рассказывается о ходе разработки валюты и ее функциях.

Для использования цифрового юаня иностранцам не потребуется создавать счет в китайском банке. Приезжие смогут воспользоваться валютой по упрощенной схеме, как, например, это будет в ходе Олимпийских игр 2022 года, пишет РБК.

В документе говорится, что в виртуальной валюте будет реализована технология смарт-контрактов, позволяющая сторонам совершать транзакции без посредников по заранее обговоренным условиям. При этом китайский регулятор не называет конкретных сроков введения разработки в оборот.

Криптовалютный рынок с опасением ждет появления цифровых валют от центральных банков крупных государств. Технологии децентрализованных финансов и ЦБ представляют угрозу для стабильности друг друга.