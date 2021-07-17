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Блогер Алена Водонаева получила диплом журфака МГУ
Шоу-бизнес
Блогер Алена Водонаева получила диплом журфака МГУ
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Москва, 17 июля. Экс-звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева активно развивается в роли блогера после ухода из шоу. Недавно теледива похвасталась новым достижением — красным дипломом МГУ.

После взлета популярности на телевидении Алена Водонаева погрузилась в сольную карьеру. Звезда открыла салон красоты и запустила собственный интернет-проект. Кроме того, с недавних пор теледива решила погрузиться в журналистику и даже прошла профессиональную переподготовку в МГУ. Завершив учебу, Водонаева поспешила показать фанатам в Instagram красный диплом об окончании обучения.

«Еще одна личная высота взята. Диплом журфака МГУ. Это был прекрасный год: сложный по нагрузкам, мощный по новым знаниям и восхитительный по впечатлениям от происходящего», — поделилась блогер.

Водонаева также похвасталась, что окончила обучение без четверок. Лишь один экзамен ей пришлось пересдать, чтобы оценка не портила общую картину. Звезда объяснила свое решение любовью к красоте. Стоит отметить, что Водонаева не в первый раз отучилась на журналистку — в 2005 году у нее появился диплом, полученный в институте Тюмени.

Недавно бывшая коллега Водонаевой Ксения Собчак подверглась критике со стороны юриста Кати Гордон. Правозащитница объяснила, что может исправить скандально известную журналистку.

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