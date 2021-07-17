Леся Рябцева о Петре Мамонове: Упрямство оказывается фатальным

Сегодня прошло прощание с Петром Мамоновым.

Человека, которого мое поколение (молодежь, миллениалы — называйте как хотите) знает по растиражированным в соцсетях цитатам о смысле жизни и Боге. Казалось, этот человек обладает невообразимой мудростью. Но его «ковидализация» (госпитализация из-за осложнений, вызванных COVID-19) показала, что даже самые умные из нас могут оступиться и совершить глупейшую ошибку. Супруга музыканта и философа по жизни сказала, что тот отказался вакцинироваться, хотя по всем показателям должен был бы сделать это в первой очереди.

Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его близким. Но.

Ученые уже давно доказали, что умные люди чаще совершают ошибки. Они слишком убеждены в собственной правоте. Вместо предостережений ловушки разума дарят нам ошибки, которые в итоге могут стоить жизни.

Не знаю подробностей, и в целом не берусь судить, чем руководствовался Мамонов, но отказ сделать прививку от опаснейшего для него коронавируса со стороны кажется чем-то по типу «комплекса Бога». Человеческое самолюбие и эго не готово столкнуться с признанием собственной неправоты.

Подобное упрямство в итоге оказывается фатальным. И я не могу не задаться вопросом: фатализация — она от чего?

У моей 70-летней бабушки не было выбора: она умерла за месяц до того, как появилась первая вакцина от коронавируса. Бабуля входила в группу риска не только по возрасту, но и из-за проблем со здоровьем, собственно, как и Мамонов, у которого были проблемы с сердцем.

Мамонов как-то признался, что был разочарован, когда его вернули к жизни после сложной операции по шунтированию. И до этого, когда после ранения ножом поэт пережил клиническую смерть, вопрошал, зачем его сюда вернули.

Даже если он не хотел больше жить, но заканчивать жизнь самостоятельно Мамонову не позволяла вера, то, как по мне, даже эта фатализация, полная надежда на божью волю, пассивность является признаком внутренней слабости и на том свете может быть не меньше наказуема, чем самоубийство. Не ты дал эту жизнь, не тебе забирать.

Но, опять же, кто я такая, чтобы судить других? Тем более тех, кто уже знает, что находится там, после.