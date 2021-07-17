Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:35
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
20:26
Экономика
Эксперт рассказал о нюансах инвестирования в недвижимость
20:26
Наука
В США создали устройство для зарядки смартфона с помощью пальцев
20:26
Шоу-бизнес
Вера Алентова вспомнила трогательную историю из жизни с Меньшовым
20:26
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич подарила отцу машину за 8 млн рублей
Все новости

Леся Рябцева о Петре Мамонове: Упрямство оказывается фатальным
Общество
Леся Рябцева о Петре Мамонове: Упрямство оказывается фатальным
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Сегодня прошло прощание с Петром Мамоновым.

Человека, которого мое поколение (молодежь, миллениалы — называйте как хотите) знает по растиражированным в соцсетях цитатам о смысле жизни и Боге. Казалось, этот человек обладает невообразимой мудростью. Но его «ковидализация» (госпитализация из-за осложнений, вызванных COVID-19) показала, что даже самые умные из нас могут оступиться и совершить глупейшую ошибку. Супруга музыканта и философа по жизни сказала, что тот отказался вакцинироваться, хотя по всем показателям должен был бы сделать это в первой очереди.

Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его близким. Но.

Ученые уже давно доказали, что умные люди чаще совершают ошибки. Они слишком убеждены в собственной правоте. Вместо предостережений ловушки разума дарят нам ошибки, которые в итоге могут стоить жизни.

Не знаю подробностей, и в целом не берусь судить, чем руководствовался Мамонов, но отказ сделать прививку от опаснейшего для него коронавируса со стороны кажется чем-то по типу «комплекса Бога». Человеческое самолюбие и эго не готово столкнуться с признанием собственной неправоты.

Подобное упрямство в итоге оказывается фатальным. И я не могу не задаться вопросом: фатализация — она от чего?

У моей 70-летней бабушки не было выбора: она умерла за месяц до того, как появилась первая вакцина от коронавируса. Бабуля входила в группу риска не только по возрасту, но и из-за проблем со здоровьем, собственно, как и Мамонов, у которого были проблемы с сердцем.

Мамонов как-то признался, что был разочарован, когда его вернули к жизни после сложной операции по шунтированию. И до этого, когда после ранения ножом поэт пережил клиническую смерть, вопрошал, зачем его сюда вернули.

Даже если он не хотел больше жить, но заканчивать жизнь самостоятельно Мамонову не позволяла вера, то, как по мне, даже эта фатализация, полная надежда на божью волю, пассивность является признаком внутренней слабости и на том свете может быть не меньше наказуема, чем самоубийство. Не ты дал эту жизнь, не тебе забирать.

Но, опять же, кто я такая, чтобы судить других? Тем более тех, кто уже знает, что находится там, после.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Леся Рябцева о Петре Мамонове: Упрямство оказывается фатальным
вакцина от коронавируса петр мамонов леся рябцева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru