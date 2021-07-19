Протесты во Франции: нет санитарной диктатуре

В прошедшие выходные десятки тысяч людей снова вышли на манифестации по всей Франции. По официальным данным, их было свыше 100 тысяч человек, по неофициальным — в три–четыре раза больше.

Во время марша в Париже в толпе были замечены Флоран Филиппо — лидер партии Patriotes, Николя Дюпон-Энян — глава политического объединения Debout la France, Жаклин Муро — одна из основательниц движения Желтых жилетов, певец Франсис Лаланн и многие другие. И это не первые акции подобного рода, состоявшиеся на прошлой неделе на континентальной и заморских территориях Пятой республики. Началось все еще в среду.

В День взятия Бастилии — главный национальный праздник Французской Республики, отмечающийся 14 июля, по всей стране прокатилась волна протестов. Манифестации прошли как в мегаполисах Франции: Париже, Марселе, Бордо, Лионе, Ницце, так и в относительно небольших городах: Нанте, Тулузе и Монпелье.

Поводом к новым выступлениям стало обращение французского президента Эммануэля Макрона к нации. В своей речи 12 июля глава государства говорил о ситуации с распространением COVID-19 и нового Дельта-штамма, а также о новых ограничительных мерах, которые будут введены в ближайшее время. Как раз последние и вызвали больше всего вопросов.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» рассказывает об акциях протеста, разбирается в их причинах и заглядывает в политическое будущее действующего президента.

Обращение Макрона

9 июля группа ученых, которая консультирует французское правительство по вопросам здравоохранения, пришла к выводу, что в ближайшие несколько месяцев страну ждет новая, уже четвертая по счету волна коронавируса. Эксперты заявили о необходимости вакцинации 95% населения страны, чтобы ее предотвратить. Именно это мнение и повлекло за собой экстренное выступление президента Франции.

Уже 12 июля Елисейский дворец опубликовал более чем получасовое обращение главы государства, в котором Макрон высказал слова благодарности всем, кто борется с распространением инфекции, включая людей, прошедших вакцинацию. Он отметил достигнутые успехи, а именно тот факт, что количество эпизодов заражения в сутки снизилось до двух тысяч, тогда как в пиковые моменты оно достигало 35 тысяч за 24 часа.

Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что появление очередного штамма ставит под угрозу все усилия руководства и жителей страны. И именно это вынуждает его принять жесткие меры для спасения нации, а именно: расширение использования санитарного пропуска и введение обязательной вакцинации для определенных категорий граждан.

La Nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse, qui a tant sacrifié alors qu’elle risquait peu pour elle-même. À nos aînés, qui plus que les autres ont craint pour leur vie. pic.twitter.com/ThI91q1gzK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

Так, с 21 июля санитарный пропуск или отрицательный результат ПЦР-теста будут требовать у всех, кто хочет сходить на спектакль, концерт или фестиваль, в парк аттракционов. А с 1 августа в кафе, рестораны, торговые центры, больницы, дома престарелых начнут пускать только при наличии сертификата о вакцинации.

Также он потребуется для передвижения на дальние расстояния при помощи автобусов, поездов и самолетов. В случае ухудшения ситуации, по словам президента, применение данного документа может быть расширено и на другие области жизнедеятельности.

Обязательная вакцинация коснется в первую очередь работников сферы здравоохранения, причем не только медицинских работников, но и просто служащих — будь то секретари или уборщики, которые имеют непосредственный контакт с людьми из группы риска. Аналогичные требования относятся к сотрудникам социальной сферы, работающим в домах престарелых, с инвалидами в специальных учреждениях, и тем, кто ухаживает за этими людьми дома.

На исполнение решения президента населению дали около двух месяцев. Уже с 15 сентября будут осуществляться проверки, а к нарушителям применяться санкции. Какие именно — лидер Франции не уточнил. Но даже это еще не все: вопрос обязательной вакцинации всего населения страны остается на повестке дня, и она может быть введена в случае ухудшения ситуации или сопротивления со стороны граждан.

Федеральное агентство новостей /

Бурная реакция

Выступление Макрона вызвало бурную реакцию. Люди разделились на два лагеря: первые полагают, что меры оправданы и следует сделать все необходимое для преодоления пандемии; вторые же считают, что это нарушение базовых прав и свобод, а также принципа равенства между гражданами.

Прежде всего лидер Пятой республики получил поддержку от своей собственной партии La République En Marche. Так, Ришар Ферран, президент Национальной ассамблеи и бывший генеральный секретарь политического объединения, заявил, что «поддерживает решение главы государства». А Кристоф Кастане, руководитель партийной фракции в Национальной ассамблее, сказал:

«Чтобы защитить общество... мы должны сделать так, чтобы те, кто прилагает усилия на общее благо, не становились жертвами тех, кто отказывается...».

А вот политические оппоненты нещадно критикуют предложенные меры. Так, Марин Ле Пен, лидер партии Rassemblement National, в своем аккаунте в Twitter написала:

«Серьезное ущемление личных свобод, разрушение государства, ликвидация нашей системы социальной защиты: дорожная карта Макрона ясна. И снова французы заплатят за недальновидность и некомпетентность наших лидеров».

Recul grave des libertés individuelles, déconstruction de l’Etat, liquidation de notre système de protection sociale: la feuille de route de Macron est claire.



C’est encore les Français qui paieront l’imprévoyance et l’incompétence de nos dirigeants. Pour nous c’est non ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 12, 2021

Такой же позиции придерживается и руководитель партии Debout la France Николя Дюпон-Энян. По его словам, «взмахом руки Макрон сметает девиз Французской Республики — свобода и равенство, — чтобы удовлетворить более неэффективный гигиенизм».

Мнения последних придерживаются и люди, вышедшие на протестные акции в крупных и мелких городах страны, а также на ее заморских территориях.

Протестный День взятия Бастилии

День единения нации оказался совсем не таким, как предполагалось. Тысячи людей, недовольных новыми ограничительными мерами, вместо того, чтобы праздновать, вышли на улицы городов во всех уголках Франции ради протестов.

???? Liste des manifestations prévues demain et samedi en France qui commencent à circuler sur Facebook suite aux annonces d'Emmanuel Macron sur la généralisation du #PassSanitaire et la réforme des retraites.#Manif14juillet #RDV14juillet #GiletsJaunes #PassDeLaHonte #14juillet pic.twitter.com/gqGrQwfGSb — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 13, 2021

В Париже протестующие устроили марш от Площади Клиши до Площади Республики. Во время движения граждане пели национальный гимн — «Марсельезу», а для обуздания толпы в столице работали подразделения полиции.

????Quelques centaines de personnes manifestent actuellement dans les rues de #Paris contre le #PassSanitaire. À noter que la manifestation n’est pas déclarée. #COVID19 pic.twitter.com/Yv6uvEjPyZ — Charles Baudry (@CharlesBaudry) July 14, 2021

В ходе разгона демонстрации представители правопорядка применили слезоточивый газ, а в некоторых ситуациях и чрезмерную физическую силу, в том числе и против обычных прохожих.

В Марселе, втором по величине городе республики, люди собрались в центре и скандировали «Свободу!». В Лионе протестующие пели национальный гимн, а в Бордо основным лозунгом стали слова Non aux vaccins — «Нет вакцинам».

В Монпелье на улицы вышли около двух-трех тысяч человек. В городе люди собрались на площади перед мэрией, чтобы «сказать «нет» диктатуре Макрона».

В Ницце митингующие призывали к отставке действующего президента, в Анси манифестанты ворвались в префектуру, сорвали флаг ЕС и заменили его на флаг Франции.

В Страсбурге же главным призывов стали слова «Нет санитарному пропуску».

???? INFO ???? FRANCE ???????? :

Une manifestation contre la généralisation du pass sanitaire et le retour de la reforme des retraites actuellement dans les rues de Nice , 2 jours après les annonces d'Emmanuel Macron. pic.twitter.com/hwNNSXQSMB — Cocarde Menton 1 (@CocardeM) July 14, 2021

По оценкам властей, всего в акциях приняли участие 19 тысяч человек по всей стране, а сами марши докатились до заморских территорий, как это произошло на острове Реюньон. В столице на улицах оказалось больше двух тысяч человек, в Тулузе — полторы тысячи, в Монпелье — 1200, в Перпиньяне около 1000, а в Бордо, Анси и Нанте — по 800.

Причины подобной реакции граждан понятны — они боятся. Люди не доверяют новой вакцине, так как считают, что еще не прошло достаточно времени с момента ее создания. Они сомневаются в эффективности, надежности и отсутствии негативных последствий для здоровья в будущем от применения нового препарата.

К тому же, европейцы в целом и французы в частности привыкли к свободе выбора. Обязательными для них являются лишь три прививки: от дифтерии, полиомиелита и столбняка. Применение остальных же является рекомендованным, но исключительно добровольным. А в данном случае населению навязывают вакцинацию и ущемляют в правах тех, кто идет против системы.

Наша история знает примеры обязательной вакцинации, послужившей на благо всего мира. Во второй половине XIX века в Великобритании создали препарат против оспы, которая уносила по 400 тысяч жизней каждый год. Встречена прививка была также, как сейчас препараты от коронавирусной инфекции, однако со временем она доказала свою эффективность и помогла предотвратить огромное количество смертей. Последний случай заражения этой опасной болезнью был зафиксирован 46 лет назад. История имеет свойство повторяться. Тот ли это случай или нет — покажет только время.

Record numbers book vaccinations in France as Macron announces Covi... (The Local Europe)



In an address to the nation, Macron announced that from next month anyone wanting to go out ...



Add your highlights:https://t.co/ALLdm5rGHE

#France #politics — France Politics Briefly (@FrancePol_b) July 13, 2021

Что же касается Эммануэля Макрона, позиционирующего себя как волевого политика, готового пойти на непопулярные шаги на благо страны, подобные меры могут сыграть ему как в плюс, так и в минус. Во время обращения к нации и сразу после него количество заявлений на вакцинацию измерялось десятками тысяч. А вот признак ли это поддержки со стороны общества или же безысходность, покажут президентские выборы, намеченные во Франции на следующий год.