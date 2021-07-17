Шота Апхаидзе: Плохо знающий традиции православной Грузии Вашингтон ждет фиаско

Вчера во время прямой трансляции грузинских противников ЛГБТ-движения Гурама Палавандишвили, Александре Палавандишвили и Зураба Махарадзе к ним в дома ворвались сотрудники правоохранительных органов и провели обыски. Их и других организаторов акции против тбилисского прайда также допрашивали в полицейском управлении.

Эти события освещают либеральные СМИ — «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Табула», «Формула» и «ТВ Пирвели». Таким образом Запад в очередной раз показывает православной традиционной Грузии, что может случиться со всеми несогласными с политикой США и ЕС.

«Голос Америки» в прямом эфире задавал провокационные вопросы Гураму Палавандишвили, подразумевая, что он хотел развязать гражданскую войну по указанию российских спецслужб, и намекая на то, что Москва стоит за организацией движения против ЛГБТ в Грузии.

На это я хотел бы ответить, что грузинский народ прозрел и уже хорошо знает вкус американской демократии. В этот раз не получится демонизировать верующих православных людей, которые не имеют ничего общего ни с иностранными спецслужбами, ни с Кремлем. Напротив, грузинские либеральные СМИ являются штатными сотрудниками американских и других западных спецслужб.

Что касается руководства страны, то они, опасаясь санкций, которыми Грузии пригрозили США пару дней назад, идут на поводу у Белого дома. Репрессии против Грузинской православной церкви (ГПЦ) и патриархального общества страны в последние годы стали излюбленным инструментом Госдепа США. Их жертвами становятся как обычные православные люди и церковнослужители, так и политики консервативного толка.

из личного архива Шоты Апхаидзе /

Грузинскому народу необходимо сейчас сохранить сплоченность и единство, чтобы не дать западным колонизаторам разрушить православный мир.

Вчера в Тбилиси также задержали протоиерея Спиридона Цкипуришвили, который 5 июля якобы призвал к насилию над участниками ЛГБТ-прайда и представителями либеральных СМИ. Священника целый день держали на допросе в главном управление МВД Тбилиси. По словам его адвоката Николоза Мжаванадзе, никакого призыва к насилию не было — проповедь отца Спиридона сфабриковали подконтрольные Михаилу Саакашвили и радикальной оппозиции СМИ. Они смонтировали сюжет, где полностью искажали десятиминутную речь протоиерея в контексте насильственного призыва.

Несколько дней назад посол США в Грузии Келли Дегнан, а также представители Белого дома Нед Прайс и Энтони Блинкен сообщили, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Грузии в связи с последними событиями и держит ситуацию под полным контролем. Кроме того, Нед Прайс и Энтони Блинкен на брифинге в Белом доме заявили, что введут жесточайшие санкции против Грузии, если руководство страны не накажет представителей анти-ЛГБТ сопротивления.

Вашингтон также обвиняет правительство Грузии, ГПЦ и лично патриарха Грузии Илию II в убийстве «грузинского Джорджа Флойда» — оператора Лексо Лашкаравы. Нед Прайс выразил соболезнования его семье и пригрозил, что если премьер-министр Грузии не арестует церковных клерикалов, которые выступают против ЛГБТ-пропаганды, то наказание будет суровым.

Кроме того, была совершена еще одна атака ультра-либералов на Грузинскую православную церковь. На этот раз «Фонд Сороса» (организация, признанная нежелательной на территории РФ) и подконтрольные Михаилу Саакашвили СМИ требуют арестовать патриарха и епископов за совершение святой литургии священниками Украинской православной церкви (Московского патриархата) в храме Светицховели. Во время богослужения было исполнено церковное песнопение на старославянском языке.

Кроме того, «Фонд Сороса», ЛГБТ-активисты, радикальная оппозиция, либеральные СМИ и посол США Келли Дегнан осудили ГПЦ за то, что она не признает Православную церковь Украины (ПЦУ) и считает братской только украинскую церковь Московского патриархата.

Как мы видим, Вашингтон объявил грузинскому народу и ГПЦ открытую беспощадную войну, но, видимо, американцы плохо знают или вообще не знают историю христианской Грузии и психологию этой нации. Я уверен, что американские оккупанты обречены на фиаско!

Мнение политолога, директора Центра исламских исследований Кавказа (Грузия) Шоты Апхаидзе.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.