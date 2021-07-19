О главе ФБК и «его наследии» все одномоментно забыли. Колонка Леси Рябцевой

Навальный ушел в забвение.

Больше никто не вспоминает о когда-то шумном, громком и ярком оппозиционном деятеле. Его команда — кто сбежал, кто сидит под домашним арестом — вяло-сыро пытаются пробиться на выборы в Госдуму. Его семья занимается образованием и личной жизнью. Его сторонники заняты своими обычными, нормальными делами — выбивают QR-коды для походов в ресторан и вакцинируются, забыв о когда-то желанной революции. Все, больше новостей о былом успехе оппозиции нет.

Как же должно быть обидно Алексею Анатольевичу, что имя, деятельность, лозунги, все, над чем он корпел долгие годы, забыто. Пока у него нет ни доступа к соцсетям, журналистам и интернету в целом, он абсолютно безвреден. Точнее, обезврежен.

И даже его детище, проект «Умное голосование», получает все больше неодобрительных отзывов от экспертов. Сначала главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», мой бывший начальник Алексей Венедиктов раскритиковал систему «Умного голосования» за то, что при таком формате, когда голоса отдаются кому угодно, лишь бы не членам «Единой России», есть шанс избрать «людоедов». Что в итоге и произошло на прошлых выборах, когда избрали антиваксеров и ковид-диссидентов (Екатерина Енгалычева), осужденных за мошенничество (Олег Шереметьев), националистов, членов партии ЛДПР и КПРФ, которые в итоге во многих случаях, поддерживали предложения властей и совсем не играли в пользу оппозиционеров, а кто-то после избрания даже наоборот вступил в «ЕдРо». Слава богу, что многие из кандидатов и сторонников Навального не прошли через систему «УГ», иначе где-то до власти дорвались бы сатанист, неплательщик алиментов и украинский радикал.

Федеральное агентство новостей /

Самое ужасное не это, на самом деле. Самое ужасное, что ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), теперь уже во главе с бежавшим из страны Леней Волковым, диктует, за кого именно вы должны голосовать. Как и в любой секте, «свидетели Навального» всячески манипулируют фактами и в итоге монополизируют ваши решения. Есть свои и чужие. Есть правильные, которые думают, как нужно, и все остальные. Демократии и свободы выбора в этом, конечно же, нет.

Оппозиция любит вопить о том, что любые принятые властью меры — это признак слабости и страха, а мне кажется, что все ровно наоборот. Вопли и крики ФБКашников — это признак лютой закомплексованности и нереализованности. Некоторые из них и вовсе не социализированные отбросы общества, которые не смогли устроиться в жизни, оттого и компенсируют собственную важность через антивластную риторику и такую же деятельность.

Не зря же среди фанатов Навального так много люмпенов. Можно было бы разобрать еще и их отношения в семье, какое общение с отцом, с матерью. Ведь в основе многих проблем лежит именно несостоявшееся детско-родительское общение. Возможно, оттого они бегут за Навальным как за мужской ролевой моделью, которой у них никогда не было. Только вот неумение отличать здоровое покровительство от безумного нарциссического привело их к «оппозиционному фюреру».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.