Как менялась супруга принца Чарльза за 50 лет

Лондон, 17 июля. Сегодня свой 74-й день рождения отмечает супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз. Перед тем, как стать частью королевской семьи, она прошла долгий и тернистый путь. Начиная от роли скандальной любовницы наследника королевского престола до персоны нон грата среди поклонников британского королевского семейства, признанной многими королевскими критиками, пишет Marie Claire.

Стиль Камиллы за все время пребывания рядом с Чарльзом и поодаль от него радикально менялся все эти годы.

Молодая Камилла, еще носящая девичью фамилию — Шанд, познакомилась с Чарльзом на вечеринке. Интересно, что познакомила молодых людей бывшая девушка принца. Эксперты уверяют, что искра между Камиллой и Чарльзом пробежала в первую же секунду знакомства. Многие говорят, что Камилла начала с первых минут знакомства активно флиртовать с принцем. Делала она это для того, чтобы позлить своего постоянного партнера — Эндрю Паркера-Боулза, с которым их соединяла долгая и сложная история отношений. Они постоянно сходились и расходились.

Но в 1973 году Камилла все же вышла замуж за Эндрю и даже взяла его фамилию. Инсайдеры считают, что брак случился по большей части благодаря королевской семье, которая искренне желала расторгнуть их отношения, а Чарльзу — найти более подходящую спутницу.

В те свободные годы девушка отдавала дань моде: растительные принты, платья с А-силуэтами. Ее свадебное платье вполне подходило к эпохе 1970-х.

Принц Чарльз женился на 19-летней Диане Спенсер в 1981 году. В БКС решили, что лучшей кандидатуры, чем она, не найдется. Но отношения Чарльза и Камиллы не закончились. По слухам, которые позднее подтвердил и сам принц, их роман продолжался, несмотря на то, что обе персоны были законными супругами других людей.

Камилла старалась не попадаться журналистам на глаза, а на снимках, которые все же были сделаны, Камилла Паркер-Боулз носит строгие пиджаки, закрытые джемперы и блузки.

Период 1990-х для Камиллы станет очень сложным периодом. Когда брак Чарльза и Дианы начал распадаться на глазах, в интервью для BBC в 1994 году принц открыто признался, что изменял Уэльской.

В 1996 году пара официально разводится, а в 1997 леди Ди трагически погибает в автокатастрофе.

Камилла же разводится с супругом в 1995 году. Общественность открыто ненавидит Камиллу и винит во всех грехах. Какое-то время ей даже приходилось скрываться в отдаленном загородном поместье.

В то время Камилла носит классические деловые костюмы, используя приглушенные оттенки. Но в конце 1990-х у Паркер-Боулз появляется страсть к необычным шляпкам.

К началу нулевых отношения Камилла и Чарльз скрывать перестают и женщина, постепенно входит в жизнь королевской семьи.

В 2002 году она уже присутствовала на одном из мероприятий, посвященного золотому юбилею правления Елизаветы II. А в 2005-м Чарльз и Камилла официально женятся.

Это событие кардинально меняет гардероб принцессы. В одежде появляется все больше нежных пастельных оттенков, которые позднее станут ее визитной карточкой.

Она оставляет любовь к строгим костюмам, но теперь разбавляет их торжественными вечерними платьями, соответствующими новому статусу.

Помимо прочего, Камилла начинает носить откровенные V-образные и овальные вырезы, украшая область декольте внушительными колье.

Даже во время свадебной церемонии герцогиня успевает сменить два образа. Для гражданской церемонии она надела скромное платье Robinson Valentine, материалом которого стал кремовый шифон. А на церемонию венчания, которая прошла в часовне Святого Георгия, — она надела более торжественный наряд — небесно-голубое платье в пол. Дополнила образ она легким пальто, расшитым золотыми нитями. Но главной вишенкой на торте стал необычный головной убор от Philip Treacy.

В 2000-е Камилла много путешествует, живет королевской жизнью сполна, а также занимается благотворительностью и выполняет все необходимые обязанности, которые положены ей по статусу, как члену королевской семьи.

Теперь у публики возникает совершенно иной взгляд на королевскую особу. Корнуольская предстает жизнерадостной, трудолюбивой и приземленной женщиной, сделавшей наследника престола по-настоящему счастливым.

В 2010-е годы у герцогини окончательно сформировался ее нынешний стиль. Пастельные оттенки, А-силуэты, коктейльные платья средней длины и элегантные жакеты в тон. Для особых поводов Камилла надевает торжественные вечерние платья с глубоким декольте. Она очень любит бархат, твид, вышивки и оригинальные шляпки.

Тяжелые для всех 2020-е заставили изолироваться и Камиллу с Чарльзом. Они остались в Балморале (Шотландия). Но уже ближе к осени 2020 года постепенно стали снова появляться на публике. И по сей день новоявленная принцесса продолжает носить платья с А-силуэтами, но в последнее время часто экспериментирует с принтами, вспоминая 70-е.

Ранее сообщалось, что более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой.