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Минсельхоз РФ предложил изменить условия льготного инвесткредитования с 1 сентября

  /   Обновлено: 17 июля 2021 19:00
Экономика
Минсельхоз РФ предложил изменить условия льготного инвесткредитования с 1 сентября
pixabay.com  /  Evgeny

Москва, 17 июля. Министерство сельского хозяйства с 1 сентября предлагает уменьшить размер субсидирования процентной ставки по льготным инвестиционным кредитам. 

Согласно инициативе, ставку могут снизить до 80% от размера ключевой ставки Центробанка РФ, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правительства. На сегодняшний день субсидии предоставляются уполномоченным банкам в размере 100% ключевой ставки по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, в размере 90% ключевой ставки — по кредитам, заключенным в 2019 году и последующих годах.

Причина изменения условий — большой объем обязательств по субсидированию и пролонгации таких кредитов. В основном денежные средства от инвесткредитования направляли на строительство мясохладобоен, пунктов по переработке свиней, а также тепличных комплексов на территории страны.

Кабмин РФ ранее утвердил порядок предоставления регионам льготных бюджетных кредитов. Теперь власти могут получать бюджетные продукты по ставке 0,1% годовых. Таким образом, субъектам будет проще погасить задолженности по рыночным заимствованиям.

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минсельхоз процентная ставка инвесткредитование
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