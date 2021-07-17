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МИД Афганистана сообщил о похищении и пытках дочери посла страны в Исламабаде

  /   Обновлено: 17 июля 2021 19:04
Происшествия
МИД Афганистана сообщил о похищении и пытках дочери посла страны в Исламабаде
wikipedia.org  /  Usmanqazi1994 / CC BY-SA 4.0

Кабул, 17 июля. Афганское внешнеполитическое ведомство сообщило о похищении неизвестными дочери посла страны в столице Пакистана Исламабаде.

В МИД Афганистана уточнили, что после похищения девушку пытали, однако позже отпустили.

«С большим сожалением сообщаем, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, она подверглась жестоким пыткам», — говорится в заявлении афганского МИД.

В настоящий момент дочь посла находится в медицинском учреждении под наблюдением медиков. В ведомстве заявили, что решительно осуждают случившееся, а также выразили глубокое беспокойство за жизнь и здоровье дипломатов, членов их семей и сотрудников афганских дипломатических миссий и консульства в пакистанской столице.

Ведомство обратилось к Правительству Пакистана, призвав власти страны найти причастных к похищению дочери дипломата и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось о резком росте бедности на территории Пакистана.

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афганистан пакистан похищение дочери посла
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