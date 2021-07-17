Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 19:08
19:06
Весь мир
Патруль армии ЦАР ликвидировал члена преступной группировки на юго-западе страны
19:05
Армия
Артиллеристы ЗВО применили новые системы разведки на учениях в Московской области
19:03
Армия
Российские ракетчики проведут в Калужской области масштабную патриотическую акцию
19:00
Экономика
Минсельхоз РФ предложил изменить условия льготного инвесткредитования с 1 сентября
19:00
Видео
Безопасное место: на сочинском пляже ввели COVID-free режим
19:00
Общество
Композитор Алексей Рыбников: Обслуживающая роль исполнителя песен мне не интересна
19:00
Происшествия
МИД Афганистана сообщил о похищении и пытках дочери посла страны в Исламабаде
18:57
Весь мир
Тысячи фермеров возобновляют работу в ЦАР благодаря помощи Красного Креста
18:57
Экономика
Названы запрещенные в России элементы тюнинга
18:56
Общество
Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми
Все новости

Названы запрещенные в России элементы тюнинга
Экономика
Названы запрещенные в России элементы тюнинга
pixabay.com

Москва, 17 июля. Требования к изменениям в автомобилях указаны в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. Там перечислены запрещенные элементы тюнинга.

Так, не разрешается устанавливать нестандартные бамперы. Все дело в том, что применяемые водителями конструкции могут быть опасными для других участников движения: например, способны зацепить пешехода. Также нельзя иметь колеса увеличенного или уменьшенного размера, потому что у каждой машины есть перечень допустимых размеров шин, составляемый автопроизводителями, и отклоняться от него недопустимо, пишет РБК.

Регламент запрещает и оборудование машины подставкой. Вылет диска наружу призван оказывать визуальный эффект, но из-за него падает управляемость, а это представляет опасность на дороге. К категории запрещенных элементов относятся необычные колпаки на колесах: правила рассматривают их использование как изменение в конструкции.

Стоит отказаться и от дефлекторов на окнах — небольших приспособлений, позволяющих немного опустить стекло во время дождя, чтобы вода не попадала в салон. Особенно опасны дефлекторы из оргстекла, они очень травмоопасны.

Еще один нелегальный элемент тюнинга — спойлеры. Их водители устанавливают для украшения своих машин, потому что рассчитывать на прижимную силу не приходится из-за низких скоростей на дорогах.

Электрогрузовик, произведенный в России в полном соответствии требованиями регламента, будет представлен осенью 2021 года. Базой для автомобиля стал японский Isuzu ELF.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Названы запрещенные в России элементы тюнинга
ГИБДД автомобили тюнинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru