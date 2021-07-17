Названы запрещенные в России элементы тюнинга

Москва, 17 июля. Требования к изменениям в автомобилях указаны в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. Там перечислены запрещенные элементы тюнинга.

Так, не разрешается устанавливать нестандартные бамперы. Все дело в том, что применяемые водителями конструкции могут быть опасными для других участников движения: например, способны зацепить пешехода. Также нельзя иметь колеса увеличенного или уменьшенного размера, потому что у каждой машины есть перечень допустимых размеров шин, составляемый автопроизводителями, и отклоняться от него недопустимо, пишет РБК.

Регламент запрещает и оборудование машины подставкой. Вылет диска наружу призван оказывать визуальный эффект, но из-за него падает управляемость, а это представляет опасность на дороге. К категории запрещенных элементов относятся необычные колпаки на колесах: правила рассматривают их использование как изменение в конструкции.

Стоит отказаться и от дефлекторов на окнах — небольших приспособлений, позволяющих немного опустить стекло во время дождя, чтобы вода не попадала в салон. Особенно опасны дефлекторы из оргстекла, они очень травмоопасны.

Еще один нелегальный элемент тюнинга — спойлеры. Их водители устанавливают для украшения своих машин, потому что рассчитывать на прижимную силу не приходится из-за низких скоростей на дорогах.

Электрогрузовик, произведенный в России в полном соответствии требованиями регламента, будет представлен осенью 2021 года. Базой для автомобиля стал японский Isuzu ELF.