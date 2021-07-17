Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми

Москва, 17 июля. Климатический кризис, с которым сейчас сталкивается человечество, в будущем может только усугубиться. Об этом заявил британский климатолог Дэвид Кинг.

Ученый считает, что случившееся в Германии и странах Бенилюкса мощное наводнение, приведшее к катастрофическим последствиям, является последствием этого процесса. По словам Кинга, в перспективе такие экстремальные погодные явления могут стать еще более частыми.

В ФРГ тем временем продолжаются сильнейшие ливни, вызванные циклоном «Бернд». Под ударом стихии оказались западные территории страны: Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Согласно последним данным, количество погибших при разрушительном наводнении на западе Германии составило около 133 человек. Однако жертв может быть еще больше.