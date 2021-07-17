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Общество
Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми
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Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:56
Общество
Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми
Global Look Press  /  Michael Gstettenbauer via www.im/www.imago-images.de

Москва, 17 июля. Климатический кризис, с которым сейчас сталкивается человечество, в будущем может только усугубиться. Об этом заявил британский климатолог Дэвид Кинг.

Ученый считает, что случившееся в Германии и странах Бенилюкса мощное наводнение, приведшее к катастрофическим последствиям, является последствием этого процесса. По словам Кинга, в перспективе такие экстремальные погодные явления могут стать еще более частыми.

В ФРГ тем временем продолжаются сильнейшие ливни, вызванные циклоном «Бернд». Под ударом стихии оказались западные территории страны: Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Согласно последним данным, количество погибших при разрушительном наводнении на западе Германии составило около 133 человек. Однако жертв может быть еще больше.

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германия климат климатолог
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