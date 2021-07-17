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Саперы ВС РФ принимают участие в конкурсе «Найти и обезвредить» в Подмосковье
Армия
Саперы ВС РФ принимают участие в конкурсе «Найти и обезвредить» в Подмосковье
 /  Пресс-служба ЗВО

Москва, 17 июля. Всеармейский этап конкурса среди расчетов минно-розыскной службы ВС России «Найти и обезвредить» стартовал в Подмосковье.

По данным Минобороны РФ, конкурс проводится на базе учебного центра инженерных войск. В состязаниях принимают участие 27 расчетов из 9 команд, представляющих воинские части центрального подчинения, военные округа и Северный флот РФ.

Военнослужащим предстоит выполнить семь приемов общего курса дрессировки минно-розыскных собак и преодолеть специализированную полосу препятствий, включающую в себя отработку упражнений по поиску взрывчатых веществ на время.

В ходе финального этапа соревнований военнослужащие примут участие в эстафете. Им необходимо будет со служебными собаками пройти километровую дистанцию с одним огневым рубежом и выполнить стрельбу из мелкокалиберной винтовки.

Ранее в Ленобласти прошли состязания командиров артиллерийских батарей. В меткости соревновались лучшие артиллеристы со всей страны.

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