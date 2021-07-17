Политолог Марков раскрыл имена причастных к трагедии МН17

Москва, 17 июля. Политолог Сергей Марков назвал основных виновников крушения малайзийского Boeing-777 рейса MH17 под Донецком в 2014 году.

По версии эксперта, воздушное судно сбили ради организации антироссийского заговора. Инициаторы трагедии планируют связать катастрофу с ополченцами и самой Москвой, пояснил эксперт. Он поделился мнением в Telegram. Также политолог назвал основных участников аферы.

«Ключевые участники заговора — глава СБУ Валентин Наливайченко, министр обороны Валерий Гелетей, секретарь СНБОУ Андрей Парубий», — сообщил Марков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по случаю седьмой годовщины трагедии MH17. Он призвал наказать всех причастных к падению самолета лиц.