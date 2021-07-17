Тысячи фермеров возобновляют работу в ЦАР благодаря помощи Красного Креста

Банги, 17 июля. Без малого две тысячи фермерских хозяйств в центральноафриканской провинции Баминги-Бангоран возвращаются к экономической деятельности после продолжительных межобщинных конфликтов в городе Нделе.

Несколько лет этот населенный пункт на северо-востоке ЦАР и окружающие его деревни не могли наладить сельскохозяйственную деятельность из-за столкновений между различными общинами. Во время активизации бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» противостояние переросло в вооруженный конфликт.

После разгрома бандформирований местные граждане оказались без средств к существованию и не могли вернуться к прежним занятиям. Переломить ситуацию помогла помощь Международного комитета Красного Креста (МККК).

icrc.org / International Committee of the Red Cross

Фермеры получили 57 403 килограмма семян арахиса, кукурузы, вигны и окры, а также 1976 сельскохозяйственных орудий. Помимо прочего, сотрудники МККК привезли около 125 тонн продовольствия и 9880 литров масла, чтобы жители смогли дождаться урожая.

Развитие аграрного сектора является одной из приоритетных задач правительства, которое стремится нарастить производство продуктов питания для внутреннего потребления. С этой целью в стране проводится кампания по механизации сельского хозяйства, за ходом которой недавно наблюдал министр экономики и планирования Феликс Молуа.