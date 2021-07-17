Москва, 17 июля. Украина должна осознать, что для нее нормализация отношений с Россией является единственным выходом, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Так в комментарии для издания «Народные Новости» он прокомментировал слова представителя Госдепартамента США Джорджа Кента. Американский чиновник сказал, что Украине следует самой заботиться о своей судьбе.

Такая позиция Вашингтона — большой удар для Киева, предупреждает Шугалей. Все дело в том, что современная Украина слишком зависит от США. Эта зависимость буквально лежит в основе всей политической системы, губительным образом сказываясь на перспективах государства.

«Украина должна понять: по-настоящему она нужна только нам. Мы один народ, исторически всегда жили бок о бок, были очень близки. Начиная с 2014 года украинские политики последовательно добивались разрушения этих связей, но сделать этого до конца так и не смогли. Осознать это будет очень тяжело, учитывая антироссийскую политику Киева, но иного выхода нет», — заявил Шугалей.

Однако, сейчас нормализации российско-украинских отношений препятствует внешнее управление. Пока действия Киева контролируются извне, сближение между соседними странами будет невозможно. По мнению Шугалея, Украина может перейти на внутреннее управление, но это будет крайне трудный путь.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров одобрили совместную декларацию, в которой, вопреки надеждам Киева, не было сказано ни слова об Украине.