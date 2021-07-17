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СМИ ЦАР подвели итоги первых 100 дней второго срока президента Туадера
Весь мир
СМИ ЦАР подвели итоги первых 100 дней второго срока президента Туадера
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Банги, 17 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заступил на второй срок 30 марта текущего года. Местные СМИ проанализировали, чего добился глава республики за первые 100 дней после инаугурации.

После того как обученные российскими инструкторами бойцы правительственных войск (FACA) ликвидировали основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», страна встала на путь восстановления.

Политика Фостен-Арканжа Туадера позволила в сжатые сроки стабилизировать обстановку в регионе. Правильно расставленные приоритеты уже принесли результат. В первую очередь президент сделал акцент на обеспечение безопасности. В сотрудничестве с Россией армия ЦАР стала одной из мощнейших на континенте.

СМИ ЦАР подвели итоги первых 100 дней второго срока президента Туадера
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

При консультативной поддержке российских специалистов бойцы FACA продолжают операцию по зачистке территории от малочисленных бандгрупп и оперативно пресекают предпринимаемые ими попытки разбоя. Параллельно с наращиванием военной мощи Туадера занялся восстановлением экономики в ЦАР.

Президент провел ряд дипломатических встреч, укрепил партнерство с дружественными странами и получил одобрение на получение необходимых республике финансовых грантов. Чтобы эти средства гарантированно пошли в нужные сферы, глава ЦАР тщательно подошел к вопросу борьбы с коррупцией и сделал необходимые перестановки в органах власти.

Отрасль сельского хозяйства также претерпела изменения. Проекты по механизации производства увеличат объем продукции. В ближайшее время инициативу реализуют по всей стране. Жители республики положительно оценивают перемены в жизни ЦАР.

СМИ ЦАР подвели итоги первых 100 дней второго срока президента Туадера
facebook.com  / @Renaissance.cf

Согласно опросу местных СМИ, население видит в Туадера настоящего патриота и защитника отечества:

«Наш дальновидный лидер пишет новую страницу истории ЦАР с момента вступления в должность. Грандиозные стройки и полномасштабное восстановление государства стало основой его программы. Инновации и развитие ждут республику».

Национальному лидеру предстоит проделать много работы, чтобы поднять уровень жизни в ЦАР. Но уже сейчас можно смело сказать, что под руководством Фостен-Арканжа Туадера страна находится на правильном пути.

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