Порядок предоставления регионам льготных бюджетных кредитов утвердили в Кабмине РФ

Москва, 17 июля. Правительство России утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов регионам, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Соответствующее решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Теперь регионы могут получать бюджетные кредиты под 0,1% годовых для погашения задолженностей по рыночным заимствованиям. Правила предоставления займов утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Благодаря новому правилу удастся укрепить региональную финансовую систему, а также быстрее закрыть все обязательства. Предусмотренные подписанным постановлением бюджетные кредиты можно будет направлять на покрытие долгов, а также использовать для выплат по обязательствам перед международными финансовыми организациями и коммерческими банками.

Число российских субъектов, предоставляющих кредиты по ставке ниже 7% годовых, тем временем, сокращается. В мае таких регионов было только 11.