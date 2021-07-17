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Чувствительность к стрессу может быть причиной опасной зависимости
Общество
Чувствительность к стрессу может быть причиной опасной зависимости
pixabay.com

Вашингтон, 17 июля. Чувствительные к стрессу люди могут быть больше других подвержены развитию опасной зависимости. Об этом рассказали исследователи из США.

Эмоциональные травмы влияют на жизнь и могут вылиться в алкогольную зависимость. Однако это происходит не у всех людей. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему так происходит. Участие принял 131 доброволец.

Испытуемые заполняли анкету об употреблении спиртного, наличии признаков депрессии и тревожности. Также специалисты проверили связь между гиперчувствительность и алкоголизмом. Результаты показали, что люди, более подверженные стрессу, чаще становятся зависимыми от алкоголя.

Нарколог Алексей Казанцев ранее объяснил, почему в жаркий период не рекомендуется употреблять спиртные напитки. Это связано с тем, что в организме в жару происходит сгущение крови и активная потеря воды.

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