Благотворительный гала-ужин amfAR прошел без русских бизнесменов

Антибе, 17 июля. Традиционный благотворительный ужин amfAR в этом году прошел не так помпезно, как ожидалось. На мероприятии собралось небольшое количество звезд первой величины.

Мероприятие проходит каждый год накануне вручения главного приза Каннского кинофестиваля на легендарной вилле Эйленрок в Антибе. Гости собираются там не только для того, чтобы выгулять очередные блистательные наряды, но и для сбора денег на изучение ВИЧ-инфекции и СПИДа.

В разные годы на гала-ужине собирались голливудские артисты, известные топ-модели, спортивные звезды и многие другие. Больше всего вкладываются в благотворительную акцию русские бизнесмены, которые скупают на аукционах дизайнерские коллекции для своих дам. В этом году практически никто из постояльцев не смог приехать на мероприятие.

Ведущей благотворительного ужина стала голливудская дива Шэрон Стоун, которая составила компанию хозяйке вечера. Главным музыкальным подарком для всех стало выступление Алиши Киз. На сцене артистка появилась в шикарном золотом платье. Звезда исполнила свои лучшие хиты, стоя за роялем.

В этом году в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Алексея Германа — младшего. Лента под названием «Дело» вышла в программе «Особый взгляд».