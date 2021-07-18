Воплощение мужского обаяния: режиссер Гузэль Киреева об актере Андрее Ильине

Москва, 18 июля. Актер театра и кино, член общественной организации «Союз кинематографистов России», заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Российской Федерации Андрей Ильин сегодня празднует свой 61-й день рождения. В беседе с ФАН своими впечатлениями от работы с артистом поделилась режиссер, сценарист Гузэль Киреева.

Собеседница поведала подробности сотрудничества с актером на съемках сериала «Старшая дочь».

«Он — замечательный артист. В кадре обаятелен. Очень мягкий человек. С ним очень комфортно. Он — очень интеллигентный. Хороший семьянин. Актер — зачастую профессия нарциссов. Андрей же — воплощение мужского обаяния, силы. В наше время это — большая редкость, чтобы артист не был самовлюбленным», — сказала режиссер.

Гузэль Киреева также назвала наиболее выдающиеся, на ее взгляд, профессиональные качества актера.

«Он очень трудоспособен на площадке. Не ведет себя в духе: «Давайте, снимайте меня. Я — звезда». Он всегда хочет дойти до самой сути, обсудить, придумать, отдаться истории. В нем как-то растворяешься. Ты знаешь: если на площадке — Андрей Ильин, то сцена будет, и будет блестящей. Побольше бы таких мужчин, их сейчас мало», — поведала собеседница ФАН.

kino-teatr.ru / Дядя Стёпа

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Быть востребованным актером, слышать много аплодисментов. Нам, творческим людям, нужна работа. Для нас это — зарядка. Знаете, как говорят: «Сцена лечит». Если человек будет на сцене, он будет здоров, потому что любые болезни подмостки излечивают. Еще хочется пожелать много-много здоровья, увидеть внуков. Я люблю его очень нежно и преданно», — подытожила Гузэль Киреева.

Ранее режиссер Сергей Сенцов через ФАН поздравил с юбилеем актера Леонида Бараца. По словам собеседника, работа с участниками театра «Квартет И» над съемками комедии «Разговорник» доставила ему огромное удовольствие.