Убийце известного эфиопского певца Хачалу Хундесса грозит смертная казнь

Аддис-Абеба, 17 июля. Генеральная прокуратура Эфиопии требует высшей меры наказания для Тылахуна Ями. По версии следствия, именно он 29 июня 2020 года убил популярного в стране певца Хачалу Хундесса.

Сообщается, что обвиняемого арестовали по подозрению в краже, которую он совершил перед убийством. Ранее мужчина уже имел две судимости. Также он отметился различными проступками в общине, где жил на момент деяния.

Прокуратура утверждает, что Тылахуна Ями совершил преступление умышленно и не имеет смягчающих обстоятельств. Поэтому его необходимо содержать под стражей без связи с внешним миром и впоследствии предать смертной казни.

В деле фигурирует также второй обвиняемый — Кебеде Гемечу, который владел незарегистрированным оружием и передал его Тылахуна Ями в день убийства Хачалу Хундесса.

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Защита обвиняемых оспаривает заявления прокуратуры, в связи с чем суд перенесен на 20 июля. За оставшееся время ответчики могут подать жалобы в установленной форме.

Напомним, Хачалу Хундесса был известным артистом из народности оромо. Его остросоциальные песни заслужили популярность соплеменников, и когда певца убили, в его родном штате незамедлительно вспыхнули массовые беспорядки.

Поклонники Хундесса, который получил прозвище Голос оромо, обвинили в произошедшем власти Эфиопии. Вышедшие на улицы протестующие вступали в стычки с полицией, в результате чего погибло 156 человек, из которых 11 — правоохранители. Под арестом оказалось более 4000 граждан, включая лидеров народа оромо.

О влиянии убийства Хачалу Хундесса на политическую жизнь Эфиопии подробно рассказывала международная редакция Федерального агентства новостей.