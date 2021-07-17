Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 19:07
19:06
Весь мир
Патруль армии ЦАР ликвидировал члена преступной группировки на юго-западе страны
19:05
Армия
Артиллеристы ЗВО применили новые системы разведки на учениях в Московской области
19:03
Армия
Российские ракетчики проведут в Калужской области масштабную патриотическую акцию
19:00
Экономика
Минсельхоз РФ предложил изменить условия льготного инвесткредитования с 1 сентября
19:00
Видео
Безопасное место: на сочинском пляже ввели COVID-free режим
19:00
Общество
Композитор Алексей Рыбников: Обслуживающая роль исполнителя песен мне не интересна
19:00
Происшествия
МИД Афганистана сообщил о похищении и пытках дочери посла страны в Исламабаде
18:57
Весь мир
Тысячи фермеров возобновляют работу в ЦАР благодаря помощи Красного Креста
18:57
Экономика
Названы запрещенные в России элементы тюнинга
18:56
Общество
Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми
Все новости

Убийце известного эфиопского певца Хачалу Хундесса грозит смертная казнь
Весь мир
Убийце известного эфиопского певца Хачалу Хундесса грозит смертная казнь
Prt Scr youtube.com  /  Oromp3

Аддис-Абеба, 17 июля. Генеральная прокуратура Эфиопии требует высшей меры наказания для Тылахуна Ями. По версии следствия, именно он 29 июня 2020 года убил популярного в стране певца Хачалу Хундесса.

Сообщается, что обвиняемого арестовали по подозрению в краже, которую он совершил перед убийством. Ранее мужчина уже имел две судимости. Также он отметился различными проступками в общине, где жил на момент деяния.

Прокуратура утверждает, что Тылахуна Ями совершил преступление умышленно и не имеет смягчающих обстоятельств. Поэтому его необходимо содержать под стражей без связи с внешним миром и впоследствии предать смертной казни.

В деле фигурирует также второй обвиняемый — Кебеде Гемечу, который владел незарегистрированным оружием и передал его Тылахуна Ями в день убийства Хачалу Хундесса.

Убийце известного эфиопского певца Хачалу Хундесса грозит смертная казнь
pexels.com  / 

Защита обвиняемых оспаривает заявления прокуратуры, в связи с чем суд перенесен на 20 июля. За оставшееся время ответчики могут подать жалобы в установленной форме.

Напомним, Хачалу Хундесса был известным артистом из народности оромо. Его остросоциальные песни заслужили популярность соплеменников, и когда певца убили, в его родном штате незамедлительно вспыхнули массовые беспорядки.

Поклонники Хундесса, который получил прозвище Голос оромо, обвинили в произошедшем власти Эфиопии. Вышедшие на улицы протестующие вступали в стычки с полицией, в результате чего погибло 156 человек, из которых 11 — правоохранители. Под арестом оказалось более 4000 граждан, включая лидеров народа оромо.

О влиянии убийства Хачалу Хундесса на политическую жизнь Эфиопии подробно рассказывала международная редакция Федерального агентства новостей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Убийце известного эфиопского певца Хачалу Хундесса грозит смертная казнь
африка эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru