Возвращая долг Турции, Баку делает громкие агрессивные заявления

Победа в Арцахе, добытая вооруженными силами Азербайджана при непосредственном участии турецкой армии, послужила неким основанием к углубленному вовлечению Баку в орбиту политических интересов Анкары. Ситуация ясная и очевидная — Турция помогла Азербайджану решить территориальный спор с Арменией, длящийся три десятка лет, и теперь готова получить с Баку благодарность за оказанную помощь.

Негласный договор

И если турки со своим пассионарным лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом стремительно идут по пути создания Великого Турана, своими действиями напоминая бульдозер, меняющий политический ландшафт Ближнего Востока, то Азербайджану за счет его откровенно слабой политической силы в историческом контексте может быть уготована только судьба покорного вассала Анкары. Однако, ощущая за спиной поддержку союзника, в последнее время Азербайджан стал позволять себе некие эскапады, осуществление которых в прежние времена было просто немыслимым.

Ve Azerbaycan Milli Meclisinden bir heyet KKTC’de...



Yıllardır bu hedefi yazıyor ve konuşuyorduk. Artık vakit yaklaşıyor. Koşullar da bu birlikteliği işaret ediyor. Önce Azerbaycan sonra tüm Türk Dünyası ve onun asli üyesi KKTC...



Nihayete ermesi dileğiyle...????#TürkDünyası pic.twitter.com/RbVYJkQZMj — Prof.Dr. Kürşad ZORLU (@zorlu77) July 17, 2021

Примером может служить первый визит парламентской делегации Баку на Северный Кипр, демонстративный характер которого не вызывает никаких сомнений. Как рассказал глава азербайджанской делегации, руководитель парламентского комитета по внешним связям, выполняющий также роль руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ, Самед Сеидов, в состав группы парламентариев вошли представители разных политических течений, представленных в Милли Меджлисе: депутаты от оппозиции, представители правящей партии, а также независимые парламентарии. При этом, заявил Сеидов, среди чиновников нет никаких разногласий по вопросу Северного Кипра.

Отсутствие разногласий выразилось в заявлении азербайджанских депутатов о том, что они «хотят, чтобы Северный Кипр был сильным», а для этого «Турция, Азербайджан и Северный Кипр должны быть вместе». То есть «внутри» страны они готовы рвать друг друга на заседаниях парламента, а тут вдруг внезапно — разногласий нет. Сеидов также добавил, что будет защищать «справедливые права» Северного Кипра в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Географический диссонанс

Просто посмотрим на карту и еще раз увидим, где находится Азербайджан, а где Кипр. Если наложить линейку и провести черту от одной республики до другой, эта линия пересечет четыре государства: Армению, Иран, Турцию и Сирию. Потом еще будет кусочек Средиземного моря, и только потом мы увидим кипрский берег. Никогда ранее делегации из Баку в Кипр не летали, вопросами защиты «справедливых прав» в ПАСЕ не интересовались, заявлений об объединении с Турцией не делали. А тут полетели и сразу — «мы должны быть вместе».

Ясно, что в Баку эта мысль сама собой возникнуть не могла. Совершенно очевидно, что Азербайджан таким образом отрабатывает долги перед Анкарой. Подтверждением является еще одно заявление Сеидова, в котором он сетует на то, что срок официального визита азербайджанской делегации истекает 19 июля, однако в связи с планируемым посещением 20 июля Северного Кипра Эрдоганом, им принято решение продлить срок пребывания делегации — чтобы не разминуться с турецким лидером.

Вероятнее всего, такая встреча подразумевает какое-то мероприятие, в котором помимо Эрдогана будет место и азербайджанским парламентариям. Что это будет за событие, пока неизвестно, однако Самед Сеидов уже сделал громкое заявление относительно Северного Кипра:

«Это тоже наша земля. У тюркского мира есть Турция, есть Азербайджан, есть Северный Кипр».

Üç devlet tek millet ????



????KKTC Başbakanı Ersan Saner’le görüşen Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov:

"KKTC de bizim toprağımız. Türk dünyasının Türkiye’si var, Türk dünyasının Azerbaycan’ı var, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs’ı var"#cumartesi pic.twitter.com/thEonPnxUD — Öncü Gençlik İstanbul (@oncugenclikist) July 17, 2021

А премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсан Санер поблагодарил Сеидова за поддержку на площадках Совета Европы:

«Я искренне благодарю вас за то, что вы с нами и поддерживаете нас в нашей национальной борьбе».

Сделаем небольшое отступление. На днях будет 47 лет, как Турция в результате вооруженного вмешательства оккупировала половину Кипра, создав на захваченной территории некое квазигосударство — ТРСК, которое тут же и признала. При этом Республику Кипр, занимающую южную часть острова и признанную международным сообществом, Анкара признавать отказывается, называя Греческой администрацией Южного Кипра.

«Попросив» Баку произнести слова об объединении «тюркских народов», в этой политической конструкции Анкара внешне сыграла роль стороннего наблюдателя, которого «уговаривают» совершить какие-то действия. Выглядит так, словно турки и не поднимали эту щепетильную тему, однако получили возможность отследить реакцию международного сообщества.

Turkey's move comes after Erdogan held talks with US President Joe Biden in Brussels on the sidelines of a NATO summit in June.https://t.co/5GezT8IiMM — The New Arab (@The_NewArab) July 9, 2021

При этом мы помним, что президент США Джо Байден провел личную встречу с Тайипом Эрдоганом, после которой стало очевидно, что Турция получила от Штатов некие заверения в том, что избранный ими путь строительства «Великого Турана» не только правильный, но и весьма полезный для Вашингтона с точки зрения сдерживания китайской экспансии. Возможно, Турция признана основным игроком в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, что дает ей определенный карт-бланш и развязывает руки. А уж сама республика в полной мере предоставила своему должнику Азербайджану право загребать жар, выставляя его на передовую линию воплощения мечты о Туране.

Усидеть на двух стульях

А сейчас будет самое интересное. Дело в том, что с 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на три года стал председателем Движения неприсоединения — международной организации, которая объединяет 120 государств, отрицающих участие в военных блоках и следующих принципам взаимного уважения территориальной целостности друг друга и суверенитета, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Требования к участникам Движения неприсоединения соответствуют требованиям Организации Объединенных Наций. Кроме того, считается важным, чтобы страна демонстрировала практику в соответствии с десятью «Бандунгскими принципами» 1955 года:

Уважение основных прав человека и целей и принципов Устав ООН;

Уважение суверенитета и территориальной целостности всех наций;

Признание движений за национальную независимость;

Признание равенства всех рас и равенства всех наций, больших и малых;

Воздержание от вмешательства или вмешательства во внутренние дела другой страны;

Уважение права каждой нации на индивидуальную или коллективную защиту в соответствии с Уставом ООН;

Воздержание от актов или угроз агрессии или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны;

Урегулирование всех международных споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН;

Продвижение взаимных интересов и сотрудничества;

Уважение к справедливости и международным обязательствам.

При этом каждый внимательный читатель может самостоятельно посчитать, сколько основополагающих принципов Движения неприсоединения нарушил Азербайджан, развязав войну в Нагорном Карабахе, будучи при этом, прошу заметить, председательствующей стороной объединения.

Пользуясь своим привилегированным положением в Движении неприсоединения, Баку теперь делает все, чтобы признать Армению агрессором, добиваясь появления соответствующих резолюций и деклараций. Это было бы хоть как-то объяснимо, если бы оба государства находились в равных правах и в одинаковом статусе. Но если одно из них председательствует в Движении неприсоединения и при этом проводит крупномасштабную наступательную операцию с целью овладения территорией другого государственного образования, то очевидно, что о справедливом разрешении территориального спора, как то отражено в «Бандунгских принципах», речи не идет.

Баку не только профанирует сам смысл Движения неприсоединения, но и своей агрессивной риторикой в отношении Кипра демонстрирует отказ от принципов мирного разрешения возникающих проблем. Вероятно, совместная с Турцией победа в Арцахе укрепила азербайджанских акторов «Великого Турана» в мысли о предпочтении силового варианта разрешения конфликтов перед дипломатическим.

Насколько долго сможет Азербайджан вести «политику двойных стандартов», покажет время, однако уже сейчас понятно, что отказ от принципов Движения неприсоединения ни к чему хорошему Баку не приведет.