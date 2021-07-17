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Перенджиев объяснил, какие инновации Минобороны РФ вывели российскую армию в лидеры
Армия
Перенджиев объяснил, какие инновации Минобороны РФ вывели российскую армию в лидеры
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 июля. Российская армия на сегодняшний день оснащена современным вооружением, но это не имело бы смысла без качественной подготовки солдат, заявил военный аналитик Александр Перенджиев.

По его словам, именно пересмотр методов обучения военнослужащих сыграл решающую роль в укреплении Вооруженных сил РФ. Так, Министерство обороны использует для тренировок инновационные разработки, в том числе и цифровые полигоны.

В частности, эксперт обратил внимание на Армейские международные игры. Эти соревнования в России проводятся регулярно. В 2021 году они пройдут с 22 августа по 4 сентября при участии команд из десятков стран мира.

«Военнослужащие соревнуются по военным видам спорта. Тут не только сами солдаты проходят проверку, но и техника. Разнообразие игр позволяет оценить готовность и небоевых формирований, например, инженеров. Например, та же прокладка понтонов», — рассказал Перенджиев в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Он также обратил внимание на уровень интеграции Вооруженных сил РФ в сферу образования. Так, на базе высших учебных заведений открываются военные центры. Столь тесное взаимодействие гражданских структур с военными аналитик назвал важной инновацией.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди в мире.

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