Банги, 17 июля. Президент ЦАР вручил уполномоченному по защите детей Жозине Лина Бемака Суи благодарственное письмо за вклад в борьбу с торговлей людьми.

На протяжении всего срока пребывания на должности главы республики Фостен-Арканж Туадера уделял особое внимание защите прав человека. Суи поблагодарила команду профильного ведомства за работу над искоренением продажи людей как явления.

Согласно отчету правительства США «о ситуации с торговлей людьми во всем мире» от 2018 года, Центральноафриканская Республика была в списке стран, которые приняли недостаточно мер для борьбы с преступным явлением. В связи с этим докладом правительство ЦАР разработало план действий из 17 пунктов и сформировало Национальное координационное бюро под управлением президента Туадера.

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Ранее боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) торговали на черном рынке человеческими органами. Также радикалы похищали людей и продавали в рабство. Жертв заставляли до изнеможения работать на местах добычи полезных ископаемых.

Национальная армия (FACA), обученная российскими инструкторами, разбила основные силы бандформирований. Малочисленные отряды боевиков, оставшихся после разгрома «Коалиции», терпят одну неудачу за другой. Бойцы ВС ЦАР продолжают операцию по зачистке страны от радикалов, и в скором времени CPC будет полностью уничтожена.