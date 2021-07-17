Великолепна: Алекса умилила поклонников новым снимком с дочерью

Ялта, 17 июля. Бывшая участница «Фабрики звезд», исполнительница Алекса опубликовала новую фотографию со своей дочерью Адрианой. Новый снимок восхитил поклонников артистки.

Популярная певица стала матерью в апреле, родив ребенка от своего жениха, фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. После появления девочки на свет она не перестает публиковать совместные фотографии. В отличие от звездных коллег Алекса не боится суеверий и публикует фотографии малышки, не прикрывая ее лицо смайлами.

На новом снимке звезда запечатлена на отдыхе в Ялте, куда отправилась вместе со своей семьей. Для фотосессии на фоне листвы артистка наделала кимоно нежно-розового цвета, а Ариадну облачила в ползунки с огромным розовым бантом.

«С самой вкусной зефиркой на свете», — подписала кадр исполнительница.

Под публикацией сразу же появилось огромное количество восторженных отзывов. Фанаты артистки отметили, что девочка растет невероятно красивой и очень похожа на свою маму.

«Очень красивая бусечка. Пусть растет красивая и здоровая. Вам с мужем на радость»; «Невероятно очаровательная зефирка. Вы с ней так похожи...»; «Что за прелестное маленькое создание! Алекса, вы умничка и потрясающе красивая женщина. Успехов вам», — отметили умилившиеся пользователи под постом.

Многие фанаты переживают, что молодая мама до сих пор официально не стала женой. Во время очередной игры в «вопрос-ответ» в Instagram артистка рассказала, что они с Дайчевым уже планируют торжество. По ее словам, мероприятие будет невероятно нежным и красивым.