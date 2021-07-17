Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отказаться от традиции из-за травли сына

Лондон, 17 июля. Герцоги Кембриджские столкнулись с травлей сына Джорджа после его появления на матче Евро-2020. Теперь королевская семья может пересмотреть планы на день рождения наследника.

Сборная Англии потерпела поражение в матче против Италии на финальном этапе Евро-2020. Главными гостями игры стали герцоги Кембриджские в компании семилетнего сына Джорджа. Правнук королевы Елизаветы II мгновенно стал героем мемов из-за эмоциональной поддержки команды и подражания стилю в одежде принца Уильяма.

Вскоре в интернете развернулась травля мальчика — это произошло накануне его восьмилетия. Теперь обеспокоенные родители подумывают отказаться от традиции — публикации фото Джорджа в его день рождения. Об этом рассказала королевский эксперт Анджела Левин в программе True Royalty TV.

«Ходят слухи, что мы не увидим фото принца Джорджа, когда ему исполнится восемь лет, потому что Кейт и Уильям были крайне расстроены грубостью людей, высмеивающих семилетнего мальчика. Надеюсь, они смогут это преодолеть», — заявила Левин.

Несмотря на хейт в адрес Джорджа, репортер Ройя Никка поддержала решение Кейт Миддлтон и принца Уильяма взять с собой сына на матч. По ее мнению, таким образом будущий наследник короны сможет привыкнуть к своим обязанностям и пристальному вниманию со стороны миллионов людей.

Принц Уильям был обеспокоен не только травлей сына, но и результатами матча. Герцог Кембриджский заступился за игроков, которые подверглись расистским оскорблениям после поражения на поле.