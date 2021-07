Власти штата Тыграй освободили тысячу эфиопских военнопленных

Аддис-Абеба, 17 июля. Правительство штата Тыграй освободило около 1000 эфиопских военнопленных, содержащихся в Мекеле.

В Эфиопии продолжается конфликт между правительственными войсками и Силой обороны Тыграя (TDF). Сепаратисты заявили о намерении вернуть регион к довоенным границам.

Для реализации плана была разработана операция «Мать Тыграй», в ходе которой бойцы TDF приступили к поочередному захвату городов на северо-востоке страны. В данный момент штат охватил глобальный кризис. Аддис-Абеба вошла в положение оппонентов и направила в проблемный регион караван с гуманитарным грузом.

BREAKING NEWS: The #Tigray Government has released 1000 Ethiopian prisoners of war today from Mekelle war Prisoners Centre. pic.twitter.com/FpUHysY0tA