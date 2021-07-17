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Власти штата Тыграй освободили тысячу эфиопских военнопленных
Весь мир
Власти штата Тыграй освободили тысячу эфиопских военнопленных
Global Look Press  /  © Joerg Boethling / www.imago-images.de

Аддис-Абеба, 17 июля. Правительство штата Тыграй освободило около 1000 эфиопских военнопленных, содержащихся в Мекеле.

В Эфиопии продолжается конфликт между правительственными войсками и Силой обороны Тыграя (TDF). Сепаратисты заявили о намерении вернуть регион к довоенным границам.

Для реализации плана была разработана операция «Мать Тыграй», в ходе которой бойцы TDF приступили к поочередному захвату городов на северо-востоке страны. В данный момент штат охватил глобальный кризис. Аддис-Абеба вошла в положение оппонентов и направила в проблемный регион караван с гуманитарным грузом.

Однако из-за диверсии, в результате которой неизвестные разрушили последние два моста через реку Текезе, транспортировка продовольствия наземным путем стала невозможна. Тогда власти Эфиопии предприняли попытку разрешить кризисную ситуацию и разрешили полеты в проблемный штат для оказания гуманитарной помощи.

Возможно, именно посильная помощь со стороны государства поспособствовала принятию решения правительством Тыграя проявить милосердие и отпустить пленников на свободу.

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африка эфиопия
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