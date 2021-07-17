Пресс-секретарь Зеленского назвал ориентировочные даты визита президента в Белый дом

Киев, 17 июля. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о примерных датах переговоров главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, визит в Белый дом должен состояться в конце июля или в начале августа. Дата несколько сместилась относительно первоначального плана, подчеркнул пресс-секретарь.

«Встреча планируется на последние дни июля — первые дни августа, примерно в этом диапазоне», — сообщил Никифоров.

Ранее украинские эксперты выразили обеспокоенность из-за предстоящей поездки Зеленского в Соединенные Штаты. По их мнению, главу государства может ожидать провал на переговорах в Вашингтоне.