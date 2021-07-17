Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 19:06
19:03
Армия
Российские ракетчики проведут в Калужской области масштабную патриотическую акцию
19:00
Экономика
Минсельхоз РФ предложил изменить условия льготного инвесткредитования с 1 сентября
19:00
Видео
Безопасное место: на сочинском пляже ввели COVID-free режим
19:00
Общество
Композитор Алексей Рыбников: Обслуживающая роль исполнителя песен мне не интересна
19:00
Происшествия
МИД Афганистана сообщил о похищении и пытках дочери посла страны в Исламабаде
18:57
Весь мир
Тысячи фермеров возобновляют работу в ЦАР благодаря помощи Красного Креста
18:57
Экономика
Названы запрещенные в России элементы тюнинга
18:56
Общество
Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления на Земле станут более частыми
18:56
Общество
«В отпуск без долгов»: в аэропорту Владивостока помогают узнать о задолженностях
18:56
Армия
Саперы ВС РФ принимают участие в конкурсе «Найти и обезвредить» в Подмосковье
Все новости

Пресс-секретарь Зеленского назвал ориентировочные даты визита президента в Белый дом

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:41
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвал ориентировочные даты визита президента в Белый дом
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 июля. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о примерных датах переговоров главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, визит в Белый дом должен состояться в конце июля или в начале августа. Дата несколько сместилась относительно первоначального плана, подчеркнул пресс-секретарь.

«Встреча планируется на последние дни июля — первые дни августа, примерно в этом диапазоне», — сообщил Никифоров.

Ранее украинские эксперты выразили обеспокоенность из-за предстоящей поездки Зеленского в Соединенные Штаты. По их мнению, главу государства может ожидать провал на переговорах в Вашингтоне.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пресс-секретарь Зеленского назвал ориентировочные даты визита президента в Белый дом
украина зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru