Поезда в Амурской области могли столкнуться из-за сердечного приступа у машиниста

Благовещенск, 17 июля. Два грузовых поезда врезались друг в друга на участке Улак — Эльга в Амурской области. По предварительным данным, машинисту во время движения стало плохо.

В пресс-службе компании "Эльгауголь", которой принадлежит один из поездов, прокомментировали инцидент. У мужчины мог случиться сердечный приступ. По данным организации, в настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

Трагедия произошла в 51 км от станции Верхний Улак. Поезда столкнулись лоб в лоб на путях. В результате ЧП скончались два члена локомотивной бригады. Еще двое получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. ФАН публиковал кадры с места происшествия.