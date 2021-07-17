Россиянам объяснили, как защитить деньги при оплате покупок со смартфона

Москва, 17 июля. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по безналичным платежам. Однако россияне уверены в рисках, что мошенники могут добраться через гаджет до денег.

Несмотря на популярность данного вида оплаты товаров и услуг, мобильные платежные системы вызывают у многих настороженность. Разработчики же уверяют, что их ПО безопаснее, чем банковская карта с чипом, а данные, отправляемые через терминал, и вовсе зашифрованы, передает РИА Новости.

Но что если злоумышленники смогут воспользоваться толпой и специальным устройством снять деньги со счета? Эксперты заверили, что это попросту невозможно, поскольку оплата через смартфон осуществляется после введения код-пароля, а для списания средств потребуются специальные терминалы, которые есть в пользовании только у банков. Поэтому лучше всего не хранить подобные сведения на виду, например в виде записки в чехле телефона.

Сайты мошенников также представляют угрозу, заявила ранее старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. Пользователь может оказаться на фишинговом сайте, который выглядит как точная копия настоящего.