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Минтуризм ЦАР планирует популяризировать местные достопримечательности
Весь мир
Минтуризм ЦАР планирует популяризировать местные достопримечательности
Global Look Press  /  © Ton Koene / ZUMAPRESS.com

Банги, 17 июля. Новый министр ЦАР по делам искусств, культуры и туризма Винсент Мария Лионель Дженнифер Сараива-Янзер рассчитывает популяризировать достопримечательности вблизи столицы страны, чтобы стимулировать развитие внутренних путешествий в республике.

Сараива-Янзер вошла в состав нового правительства, утвержденного президентом Фостен-Арканжем Туадера 23 июня. О задачах, которые она ставит перед ведомством, чиновница рассказала в интервью для центральноафриканского издания Oubangui Medias.

«Наш флагманский проект — повышение популярности достопримечательностей рядом с Банги, чтобы туризм потреблялся на местном уровне. Мы должны проводить там время вместе с нашими детьми. У нас также есть работа по повышению осведомленности жителей Центральноафриканской Республики о возможностях путешествий внутри страны», — заявила она.

Минтуризм ЦАР планирует популяризировать местные достопримечательности
facebook.com  / @primaturercaofficiel

Министр напомнила, что в Пама, Боали и Дамаре есть красивейшие площадки, потенциал которых не реализован в полной мере. Также она заявила, что в области культуры имеются два крупных проекта, связанные с кинематографом и изобразительным искусством. Планируется большая выставка, которая пройдет по всей стране и соберет художников из каждого представленного в ЦАР этноса.

По словам Сараива-Янзер, министерство находилось в заброшенном состоянии. В офисах не хватало техники, царила антисанитария и разруха. На сегодняшний день уже удалось восстановить подключение помещений к электричеству и привести их в порядок.

Теперь ведомство занялось продвижением туристических возможностей ЦАР через интернет. Планируется, что таким образом удастся привлечь в страну путешественников.

Минтуризм ЦАР планирует популяризировать местные достопримечательности
Новостное агентство «Харьков».  / Степан Яцко

«Это облегчит доступ иностранцам, которые хотят приехать в Центральноафриканскую Республику. Они смогут осмотреть разные места. Такие, как Дзанга Сангха и Баянге, например. Это несколько проектов, которые мы реализуем в краткосрочной перспективе», — объяснила глава Минкульта.

Ранее о планах работы на новой должности рассказал министр обороны республики Клод Рамо Биро. По его словам, главными направлениями деятельности подчиненного ему ведомства станут реформа сектора безопасности и улучшение логистики.

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