Барецкий заткнул за пояс побившего аллигатора американца своей победой над медведем

Иногда природа бывает жестока, и тогда человеку не на словах, а на деле приходится доказывать, что это именно он является царем зверей. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Уильям Ходж, 32-летний житель Флориды, был задержан сотрудниками полиции за кражу и последующее избиение аллигатора, которого он похитил из парка для мини-гольфа. Мужчина объяснил свой странный поступок желанием «преподать рептилии урок»: с этой целью он таскал животное за хвост, ударяя его об землю, а потом и вовсе попытался закинуть на крышу местного бара. Ходжу предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом.

«Молодец мужик, — заявил Барецкий. — Так этому крокодилу и надо! Показал ему, кто в доме хозяин! А всем, кто вздыхает о «жестоком обращении с животными», я бы хотел напомнить, что это аллигаторы испокон веков жрут людей, а не наоборот. Так что в некотором роде была восстановлена историческая справедливость. Победил земноводную тварь в честном бою!».

Писатель вспомнил о похожем случае, произошедшем с ним в далеких 90-х, когда он «с мужиками» охранял по ночам кладбище, на котором работал днем в качестве могильщика. По его словам, доверить такое дело посторонним людям было никак нельзя.

«Что это из себя представляло: ты сидишь всю ночь в вагончике, но раз в час должен был делать полный обход территории, — сказал режиссер. — Охранять было от кого: в то время воровали вообще все, отвинчивали ограды, чтобы сдать на металлолом, могилы выкапывали, трупы грабили — полный фарш, в общем!»

Собеседник ФАН вспомнил, что однажды во время одного из таких обходов на него накинулся медведь.

«Ушел от вагончика метров на 50 и смотрю, какой-то мешок лежит (а освещение слабое было, не видно ни черта!), — с трепетом говорит Барецкий. — Ногой его ткнул, а он как встал в полный рост — выше меня на три головы, огромный — и рычит!»

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По словам шоумена, он сразу понял, что медведь «молодой, потому что глупый».

«Старый бы сразу убежал, — поделился знаниями писатель. — А этот на меня попер! Ну, я пару шагов назад сделал, но зацепился своей кожаной курткой о могильную ограду. Соответственно, убежать не мог и был вынужден готовиться к схватке».

Времени на раздумье у режиссера оставалось все меньше: медведь уже проткнул когтями его плечи и начал пожевывать ему лицо.

«Так у меня и появились эти шрамы, — мрачно заметил собеседник ФАН. — Но я благодарен судьбе, что отделался только ими, ведь животное почти полностью засунуло мою башку в свой рот! Но тут я вспомнил, что им по ушам надо бить — не с первого раза, но у меня это получилось!»

По словам Барецкого, после этого медведь отбросил его в сторону и стал трясти головой «как собака».

«Ну а я вместо того, чтобы бежать, снял свою куртку с ограды, бросил ему на морду и такого пендаля засадил, что он убежал сам, жалобно поскуливая, — завершил свой рассказ писатель. — Думаю, я ему по яйцам попал».

Ранее собеседник ФАН рассказал, сколько зарабатывает его похоронная контора благодаря пандемии.