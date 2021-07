Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель

В ходе своей президентской кампании Джо Байден, будучи умеренным белым политиком, выбрал на роль своего помощника Камалу Харрис не случайно: причиной тому были веские политкорректные обстоятельства, продиктованные новыми американскими прогрессивными стандартами.

Новый вице-президент со своей первоначальной ролью справилась замечательно — левые фракции Демократической партии были полностью удовлетворены.

Однако теперь в среде американского политического истеблишмента поселилось сомнение насчет правильности сделанного выбора: Камала продемонстрировала неумение работать в режиме многозадачности и полное отсутствие опыта в работе с крупными внутригосударственными проблемами, сотрясающими Соединенные Штаты.

Если внимательно следить за деятельностью вице-президента, нетрудно сделать вывод, что Харрис, преимущественно, занимается мелкими проблемами, а того чаще – популизмом. Она встречается с феминистками, представителями Black Lives Matter, климатическими активистами, но практически полностью игнорирует необходимость скорейшего решения острого миграционного кризиса, разразившегося на южных границах США.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о деятельности вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в период с 10 по 17 июля.

Миграционная проблема

Республиканцы, которые критикуют вице-президента Харрис за то, что она не занимается должным образом проблемой нелегальной миграции, возмущаются не просто так — на Камалу изначально была возложена обязанность по решению данного вопроса.

Харрис бездействовала в отношении миграции целых четыре месяца после вступления в должность, поэтому 17 июня не менее десяти республиканцев из Палаты представителей Конгресса США опубликовали открытое обращение к администрации, в котором потребовали от Байдена отстранить Камалу от работы в направлении по миграционному кризису.

«Несмотря на то, что страна столкнулась со сложнейшим миграционным кризисом, подобного которому США не видели на протяжении последних двух десятилетий, вице-президент Харрис еще не проявила адекватного интереса к решению этой проблемы. За 85 дней, прошедших с тех пор, как вице-президенту было поручено решить этот вопрос, она так и не посетила границу, так и не встретилась с сотрудниками иммиграционной и таможенной службы, а также представителями местных правоохранительных органов», — написал конгрессмен-республиканец от штата Висконсин Гленн Гротман в публичном письме.

Давление Конгресса и толстые намеки экс-президента Трампа — если действующая администрация не в состоянии справиться с проблемой, он лично посетит южную границу, заставили Камалу Харрис 25 июня все-таки прибыть в Процессинговый центр в Эль-Пасо (ICE), штат Техас.

VP Harris touches down in Texas, hit for avoiding worst-hit areas in first visit to 'see’ migrant crisis https://t.co/WV9CcU1SmZ — Fox News (@FoxNews) June 25, 2021

Неподконтрольные демократам СМИ отметили низкую подготовленность вице-президента к запланированному мероприятию, а прогрессивная пресса припомнила Харрис визит в Гватемалу и Мексику, в ходе которого политик взяла на себя смелость посоветовать гватемальцам и мексиканцам «не приезжать».

Формально выполнив то, что от нее требовалось, Камала убыла обратно в Вашингтон. Либеральные СМИ, объяснив некомпетентность политика «тяжелыми условиями» и «нелегкой работой», сообщили, что Харрис «обдумывает следующие шаги в данном направлении».

Пока вице-президент занималась «планированием» дальнейшей стратегии по сдерживанию миграции, республиканское руководство южных штатов при поддержке 45-го президента США предпринимало реальные шаги по борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.

Что в действительности беспокоит демократов?

После малоэффективного визита Камалы Харрис на южную границу страны, политик занялась реально волнующими демократическую администрацию вещами — кампанией по недопущению внесения изменений в избирательное законодательство возглавляемых республиканцами штатов.

12 июля вице-президент посетила Мичиган. Обсуждалось миграционное законодательство и методы увеличения количества вакцинированных от COVID-19.

Today, I spoke with activists about how we can defend and strengthen voting rights in Michigan and across the country. Our vote is our power—and we can’t let anyone take it away. pic.twitter.com/wDOYEfKgIM — Vice President Kamala Harris (@VP) July 13, 2021

Today in Detroit, I got to thank healthcare workers and volunteers who have been getting folks vaccinated. They are heroes. pic.twitter.com/vxaOp20Hhq — Vice President Kamala Harris (@VP) July 12, 2021

Кроме того, на прошедшей неделе Харрис сообщила, что Национальный комитет Демократической партии (DNC) США намерен выделить 25 миллионов долларов для «поддержки усилий по защите доступа к голосованию в преддверии промежуточных выборов 2022 года».

По словам Камалы Харрис, средства будут направлены на помощь с регистрацией голосующих, пропагандистско-информационную кампанию о «деструктивной деятельности» республиканских законодателей, а также на мобилизацию избирателей. Политик отметила, что для большей эффективности Комитет намерен сформировать «крупнейшую команду защиты избирателей».

13 июля Камала провела встречу со сбежавшими из Техаса представителями Демократической партии. Своих однопартийцев вице-президент заверила: подобная выходка со стороны законодателей является «мужественным и патриотическим актом».

«Я знаю, что ваш поступок — это большая личная и политическая жертва, которую вы принесли во имя защиты самых высоких идеалов нашей страны. Это касается не только демократов или республиканцев. Речь идет об американцах и о том, как американцы переживают эту проблему. Говоря об этом, я имею в виду того человека, который работает на двух или трех работах и должен при этом иметь возможность досрочно проголосовать. Я думаю об человеке, воспитывающего детей в одиночку, который должен иметь возможность прийти на участок для голосования. Я думаю об американке с ограниченными возможностями, у которой должна быть возможность голосовать по почте», — заявила вице-президент.

При этом, Харрис не уточнила, кто именно запрещает людям с ограниченными возможностями и любым другим гражданам Соединенных Штатов голосовать по почте — республиканцы лишь хотят, чтобы регистрация избирателей проходила не по автографу, а с подтверждением удостоверения личности голосующего.

Тем не менее напоказ прогрессивной части американского общества Камала Харрис 15 июля пригласила инвалидов на официальную встречу, где побеседовала с ними о выборах.

Americans with disabilities voted in record numbers in 2020, but new state laws could discourage turnout moving forward.



Today, I met with advocates who are disabled to hear about their experiences casting their vote, and discuss protecting the right to vote. pic.twitter.com/lZDa4KIPEf — Vice President Kamala Harris (@VP) July 14, 2021

Встреча с Ангелой Меркель

Несмотря на свой плотный график, посвященный, преимущественно, борьбе с политическими оппонентами, 15 июля Харрис успела принять канцлера ФРГ Ангелу Меркель, прибывшую в Вашингтон с «прощальным визитом»: немецкий лидер уже намекала, что не стремится оставаться на еще один срок и готова к завершению 15-летней политической карьеры.

I had a wide-ranging discussion with Chancellor Angela Merkel of Germany. We discussed strengthening democratic institutions and the transatlantic relationship, and addressing shared challenges like health and climate. @POTUS and I will work to deepen the U.S.-German partnership. pic.twitter.com/Ur1bRQmjI1 — Vice President Kamala Harris (@VP) July 15, 2021

Вице-президент США сообщила, что в ходе встречи стороны обсудили укрепление двустороннего политического сотрудничества по таким вопросам, как соблюдение прав человека и борьба с изменением климата.

В действительности ждали в Вашингтоне Меркель отнюдь не поэтому: во-первых, американская администрация озабочена судьбой парламентских выборов в Германии в сентябре 2021 года; а во-вторых, Соединенные Штаты ждут, не теряя надежды, что ФРГ все-таки откажется от «Северного потока — 2».

Между тем, Меркель убедила Вашингтон, что ее партия с высокой вероятностью одержит победу на предстоящем голосовании, а также дала понять, что в отношении «Северного потока – 2» позиция немецкого правительства остается неизменной.

Не обошлось и без обсуждения Китая: Берлин поддерживает прочные торговые связи с Пекином, однако критикует китайское правительство в вопросах, связанных с соблюдением прав человека. Оценочно, Меркель стремится избежать ситуации, в которой Германия или Европейский союз будут вынуждены выбирать между Китаем и Соединенными Штатами.

Распрощаться с иллюзиями

Многие прочили Харрис президентское кресло в случае внезапной смерти или болезни Джозефа Байдена. Однако теперь даже демократы и «прогрессивные» американские СМИ сомневаются в компетентности вице-лидера.

От Камалы ждут активных действий и решений существующих внутриполитических проблем. Однако она, по всей видимости, убеждена в том, что, победив на выборах с популистскими лозунгами, сможет и дальше держаться на политическом олимпе, встречаясь с активистами «гражданского общества» и представителями американских меньшинств.