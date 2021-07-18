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Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
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Весь мир
Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе своей президентской кампании Джо Байден, будучи умеренным белым политиком, выбрал на роль своего помощника Камалу Харрис не случайно: причиной тому были веские политкорректные обстоятельства, продиктованные новыми американскими прогрессивными стандартами.

Новый вице-президент со своей первоначальной ролью справилась замечательно — левые фракции Демократической партии были полностью удовлетворены.

Однако теперь в среде американского политического истеблишмента поселилось сомнение насчет правильности сделанного выбора: Камала продемонстрировала неумение работать в режиме многозадачности и полное отсутствие опыта в работе с крупными внутригосударственными проблемами, сотрясающими Соединенные Штаты.

Если внимательно следить за деятельностью вице-президента, нетрудно сделать вывод, что Харрис, преимущественно, занимается мелкими проблемами, а того чаще – популизмом. Она встречается с феминистками, представителями Black Lives Matter, климатическими активистами, но практически полностью игнорирует необходимость скорейшего решения острого миграционного кризиса, разразившегося на южных границах США.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о деятельности вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в период с 10 по 17 июля.

Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
Федеральное агентство новостей  / 

Миграционная проблема

Республиканцы, которые критикуют вице-президента Харрис за то, что она не занимается должным образом проблемой нелегальной миграции, возмущаются не просто так — на Камалу изначально была возложена обязанность по решению данного вопроса.

Харрис бездействовала в отношении миграции целых четыре месяца после вступления в должность, поэтому 17 июня не менее десяти республиканцев из Палаты представителей Конгресса США опубликовали открытое обращение к администрации, в котором потребовали от Байдена отстранить Камалу от работы в направлении по миграционному кризису.

Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

«Несмотря на то, что страна столкнулась со сложнейшим миграционным кризисом, подобного которому США не видели на протяжении последних двух десятилетий, вице-президент Харрис еще не проявила адекватного интереса к решению этой проблемы.

За 85 дней, прошедших с тех пор, как вице-президенту было поручено решить этот вопрос, она так и не посетила границу, так и не встретилась с сотрудниками иммиграционной и таможенной службы, а также представителями местных правоохранительных органов», — написал конгрессмен-республиканец от штата Висконсин Гленн Гротман в публичном письме.

Давление Конгресса и толстые намеки экс-президента Трампа — если действующая администрация не в состоянии справиться с проблемой, он лично посетит южную границу, заставили Камалу Харрис 25 июня все-таки прибыть в Процессинговый центр в Эль-Пасо (ICE), штат Техас.

Неподконтрольные демократам СМИ отметили низкую подготовленность вице-президента к запланированному мероприятию, а прогрессивная пресса припомнила Харрис визит в Гватемалу и Мексику, в ходе которого политик взяла на себя смелость посоветовать гватемальцам и мексиканцам «не приезжать».

Формально выполнив то, что от нее требовалось, Камала убыла обратно в Вашингтон. Либеральные СМИ, объяснив некомпетентность политика «тяжелыми условиями» и «нелегкой работой», сообщили, что Харрис «обдумывает следующие шаги в данном направлении».

Пока вице-президент занималась «планированием» дальнейшей стратегии по сдерживанию миграции, республиканское руководство южных штатов при поддержке 45-го президента США предпринимало реальные шаги по борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.

Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
Федеральное агентство новостей  / 

Что в действительности беспокоит демократов?

После малоэффективного визита Камалы Харрис на южную границу страны, политик занялась реально волнующими демократическую администрацию вещами — кампанией по недопущению внесения изменений в избирательное законодательство возглавляемых республиканцами штатов.

12 июля вице-президент посетила Мичиган. Обсуждалось миграционное законодательство и методы увеличения количества вакцинированных от COVID-19.

Кроме того, на прошедшей неделе Харрис сообщила, что Национальный комитет Демократической партии (DNC) США намерен выделить 25 миллионов долларов для «поддержки усилий по защите доступа к голосованию в преддверии промежуточных выборов 2022 года».

По словам Камалы Харрис, средства будут направлены на помощь с регистрацией голосующих, пропагандистско-информационную кампанию о «деструктивной деятельности» республиканских законодателей, а также на мобилизацию избирателей. Политик отметила, что для большей эффективности Комитет намерен сформировать «крупнейшую команду защиты избирателей».

13 июля Камала провела встречу со сбежавшими из Техаса представителями Демократической партии. Своих однопартийцев вице-президент заверила: подобная выходка со стороны законодателей является «мужественным и патриотическим актом».

Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
Федеральное агентство новостей  / 

«Я знаю, что ваш поступок — это большая личная и политическая жертва, которую вы принесли во имя защиты самых высоких идеалов нашей страны. Это касается не только демократов или республиканцев. Речь идет об американцах и о том, как американцы переживают эту проблему.

Говоря об этом, я имею в виду того человека, который работает на двух или трех работах и должен при этом иметь возможность досрочно проголосовать. Я думаю об человеке, воспитывающего детей в одиночку, который должен иметь возможность прийти на участок для голосования. Я думаю об американке с ограниченными возможностями, у которой должна быть возможность голосовать по почте», — заявила вице-президент.

При этом, Харрис не уточнила, кто именно запрещает людям с ограниченными возможностями и любым другим гражданам Соединенных Штатов голосовать по почте — республиканцы лишь хотят, чтобы регистрация избирателей проходила не по автографу, а с подтверждением удостоверения личности голосующего.

Тем не менее напоказ прогрессивной части американского общества Камала Харрис 15 июля пригласила инвалидов на официальную встречу, где побеседовала с ними о выборах.

Встреча с Ангелой Меркель

Несмотря на свой плотный график, посвященный, преимущественно, борьбе с политическими оппонентами, 15 июля Харрис успела принять канцлера ФРГ Ангелу Меркель, прибывшую в Вашингтон с «прощальным визитом»: немецкий лидер уже намекала, что не стремится оставаться на еще один срок и готова к завершению 15-летней политической карьеры.

Вице-президент США сообщила, что в ходе встречи стороны обсудили укрепление двустороннего политического сотрудничества по таким вопросам, как соблюдение прав человека и борьба с изменением климата.

В действительности ждали в Вашингтоне Меркель отнюдь не поэтому: во-первых, американская администрация озабочена судьбой парламентских выборов в Германии в сентябре 2021 года; а во-вторых, Соединенные Штаты ждут, не теряя надежды, что ФРГ все-таки откажется от «Северного потока — 2».

Политическая неделя Камалы Харрис: популизм, борьба с республиканцами и встреча с Меркель
Global Look Press  / Samuel Corum - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Между тем, Меркель убедила Вашингтон, что ее партия с высокой вероятностью одержит победу на предстоящем голосовании, а также дала понять, что в отношении «Северного потока – 2» позиция немецкого правительства остается неизменной.

Не обошлось и без обсуждения Китая: Берлин поддерживает прочные торговые связи с Пекином, однако критикует китайское правительство в вопросах, связанных с соблюдением прав человека. Оценочно, Меркель стремится избежать ситуации, в которой Германия или Европейский союз будут вынуждены выбирать между Китаем и Соединенными Штатами.

Распрощаться с иллюзиями

Многие прочили Харрис президентское кресло в случае внезапной смерти или болезни Джозефа Байдена. Однако теперь даже демократы и «прогрессивные» американские СМИ сомневаются в компетентности вице-лидера.

От Камалы ждут активных действий и решений существующих внутриполитических проблем. Однако она, по всей видимости, убеждена в том, что, победив на выборах с популистскими лозунгами, сможет и дальше держаться на политическом олимпе, встречаясь с активистами «гражданского общества» и представителями американских меньшинств.

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