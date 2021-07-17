Выборы в Чили: правые и левые партии назначают кандидатов в президенты

18 июля граждане Чили выберут двух кандидатов в президенты из шести политиков, выдвинутых двумя партийными альянсами. Левая коалиция «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) и правая «Чили, вперед!» (Chile Vamos) определят, кто будет представлять их их на выборах 21 ноября.

¡Este 18 de julio se llevarán a cabo las #Eleccione2021CL Primarias Presidenciales! ¿Sabes quienes podrán participar? Acá te lo contamos ???? pic.twitter.com/sfews6MVjt — Servicio Electoral (@ServelChile) July 15, 2021

В течение трех дней кандидаты посетят разные регионы страны, выступят перед толпами чилийцев на площади Бакедано в Сантьяго, а также представят свои идеи касательно программы правительства.

Global Look Press / Jorge Villegas / Xinhua

Два политика, которые одержат победу на внутрипартийных выборах, войдут в число кандидатов в президенты, к которым уже причислены Хосе Антонио Каст от Республиканской партии, Эдуардо Артек от «Патриотического союза», Карлос Мальдонадо от Радикальной партии и Паула Нарваес от Социалистической партии, к которой принадлежало предыдущее правительство Мишель Бачелет. Эти четыре политика были выдвинуты отдельно собственными партиями, и им не надо участвовать в предварительном голосовании в рамках коалиций.

Председатель Сената и бывшая министр при Бачелет Ясна Провосте пользуется существенной поддержкой в опросах — однако она все еще не подтвердила свое выдвижение.

«Чили, вперед!»

В правой коалиции, пользующейся поддержкой главы государства Себастьяна Пиньеры, за пост президента борются четыре кандидата: Хоакин Лавин от «Независимого демократического союза» (UDI), Игнасио Брионес от партии «Политическая эволюция» (Evópoli), Марио Десбордес от «Национального обновления» (RN) и независимый кандидат Себастьян Сичель.

Игнасио Брионес

Инженер и экономист Игнасио Брионес от Evópoli занимал должность министра финансов при нынешнем президенте Себастьяне Пинчере.

Gran cierre de campaña en Talca. En un rato más repetimos en Santiago! Con todo por #UnNuevoComienzo. pic.twitter.com/LrtD4XSzIN — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) July 15, 2021

Во время первого президентского срока Пиньеры он был координатором международных финансов в министерстве, директором Департамента государственного кредитования и Суверенных фондов.

Брионес представлял Чили на саммите G20 в 2012 году и был представителем страны в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2013 по 2014 год. 26 января 2021 года Брионес ушел с поста министр финансов, чтобы заняться своей президентской кампанией.

¡Último día! Cerrando nuestra campaña en el Maule, hablando de regionalización en @magicafmtalca. Vamos por #UnNuevoComienzo! pic.twitter.com/Onschr0sP8 — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) July 15, 2021

В случае победы Брионес обещал продвигать в стране децентрализацию, развивать туризм и использование возобновляемых источников энергии. Кроме того, он предложил обеспечить минимальный гарантированный доход.

Хоакин Лавин

Экономист и политик Хоакин Лавин от UDI выполнял функции мэра городской коммуны Лас-Кондес с 2016 по 2021 год. Он также был министром образования, планирования и социального развития при первом правительстве Пиньеры с 2010 по 2014 год.

«В этот День Знамени я отдаю дать Чили и ее традиции, гимну и институтам, — написал Лавин на своей странице Twitter. — Мы должны ценить то, что мы принадлежим к глубоко республиканской и демократической стране, восхищаемся процессами, которые вновь и вновь взращивают чилийский дух. Уважение и гордость за наши символы — часть нашей сути и мы не должны позволить нашим естественным различиям уничтожить их. Эти элементы необходимы современному Чили».

En este #DiaDeLaBandera celebro a Chile y su tradición, a su himno y a sus instituciones. Debemos valorar que somos un país profundamente republicano y democrático, admirado por los procesos que han levantado una y otra vez el espíritu de los chilenos. 1/2 pic.twitter.com/5Xx0sY88fr — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) July 9, 2021

Это уже вторая попытка участия Лавина в президентских выборах. В 1999 году он был на финишной линии вместе с Рикардо Лагосом, который стал победителем.

«Призываем всех голосовать за нашего кандидата Хоакина Лавина на президентских праймериз в нашем секторе в ближайшее воскресенье 18 июля, — написал депутат Освальдо Уррутия. — Как говорит президент Лавин, мы перескакиваем стены по одной».

Todos invitados a votar por nuestro candidato @LavinJoaquin en las primarias presidenciales de nuestro sector, el próximo domingo 18 de julio. Cómo dice @LavinPresidente las vallas las vamos saltando de a una #lavinpresidente #viña pic.twitter.com/AUeUH53gvT — Osvaldo Urrutia (@urrutiaosvaldo) July 1, 2021

В рамках своей правительственной программы Лавин предлагает создать децентрализованный кабинет министров из представителей среднего класса. В социальной политике он настаивает на необходимости обеспечения пенсий в 12,5 тысяч долларов для людей старше 80 лет и выдачи дополнительных 8,9 тысяч долларов лицам, живущим в условиях бедности.

Он также выступает за увеличение финансирования муниципалитетов и региональных правительств.

Марио Десбордес

Марио Десбордес был председателем партии «Национальное обновление», однако в июне он покинул должность для участия в президентских выборах.

Partimos el último día de campaña, con un gran banderazo en Baquedano. Me acompañaron muchos voluntarios, a pesar del frío, ¡gracias a todos! ❄️



Queda poco para las elecciones, vamos que este domingo ¡#JuntosGanamos! ???????? pic.twitter.com/KVVvA03EPw — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) July 15, 2021

В 2009 году адвокат и бывший полицейский был назначен главой передовой группы тогда еще кандидата Себастьяна Пиньеры. Когда Пиньера был избран президентом, Десбордес стал помощником секретаря по расследованиям вплоть до 2010 года.

На парламентских выборах 2017 года он был выбран депутатом от коммун Колина, Тампа, Тильтиль, Киликура, Пудауэль, Эстасьон-Сентраль, Серильос и Майпу в Столичном регионе.

28 июля 2020 года, когда в пятый раз произошла смена кабинета министров, Десбордес занял должность министра национальной обороны, из-за чего покинул пост председателя партии.

«В Винья-дель-Мар заканчивается кампания нашего кандидата в президенты Десбордеса. Проект с реальными предложениями, а не торговлей воздухом, с лидерскими соглашениями, которые нужны Чили для исцеления. Сейчас ваш голос очень важен», — написал депутат от Восьмого дистрикта Камило Моран.

Desde #ViñadelMar, finalizamos la campaña de nuestro candidato presidencial @desbordes . Un proyecto con propuestas reales, que no vende humo, con un liderazgo de acuerdos que es lo que necesita Chile para sanar. Ahora tu voto es muy importante #VOTA4 #JuntosGanamos — Camilo Morán (@camilomoran) July 15, 2021

Десбордес предлагает создать план всеобщего медицинского страхования и улучшить нынешнюю пенсионную систему.

Он обещает повысить уровень доверия к полицейскому корпусу карабинеров путем реформы государственной разведывательной системы и создания Управления по защите жертв.

Себастьян Сичель

Чилийский политик и юрист, с июня по декабрь 2020 года занимал пост главы Государственного банка. Ранее занимал должность министра социального развития и семьи.

«Спасибо вам за всю вашу любовь, силу и преданность к изменению страны. Сегодня кампания заканчивается, а воскресенье начинается изменение. 18 июля проголосуйте для себя, проголосуйте для ваших детей, проголосуйте за будущее, проголосуйте вашей головой и сердцем», — написал в Twitter Сичель.

Gracias a todos por el cariño, la fuerza y la convicción de cambiar un país. Hoy termina la campaña, el domingo empieza el cambio. El 18 de julio vota por ti, vota por tus hijos, vota por el futuro, vota con la cabeza y el corazón. ¿Se puede? Claro que se puede! #SichelPresidente pic.twitter.com/kWtg0XDnlq — SichelPresidente (@sebastiansichel) July 15, 2021

Сичель стал первым членом партии «Граждане» (Ciudadanos), который занял пост вице-президента Корпорации развития производства.

Último día de franja y campaña! Este domingo vota por ti, por nosotros, #Vota3 pic.twitter.com/cZpii7bn2h — SichelPresidente (@sebastiansichel) July 16, 2021

Независимый кандидат заявил, что в случае победы первые 100 дней своего президентского срока он посвятит уменьшению бюрократии, обеспечению свободы предпринимательства и укреплению системы социальной защиты.

Сичель обещает улучшить индивидуальную систему пенсионных накоплений путем предоставления возможности выбора страхователя.

Apruebo Dignidad

От оппозиционной коалиции за место в первом туре борются Габриэль Борик Фонт от «Социальной конвергенции» и Даниэль Хадуе от Коммунистической партии.

Даниэль Хадуе

Архитектор и политик палестинского происхождения Даниэль Хадуе с 2012 года является мэром коммуны Реколета в Столичном регионе.

«Мы вышли из регионов и мы живем в них! Нас подняли соседи из Ла-Пинтаны и Пуэнте-Альто, который встречали нас флагами и знаменами, восторгом и уверенностью в проекте, сосредоточенном на правах человека», — написал Хадуе в Twitter.

Surgimos desde los territorios, y en ellos estamos! Nos emocionaron los vecinos y vecinas de La Pintana y Puente Alto, que nos salieron a recibir con banderas y pancartas, cariño masivo y confianza en un proyecto con enfoque de derechos! #SinJulioNoHayNoviembre pic.twitter.com/7ywaS8h7BG — Daniel Jadue (@danieljadue) July 14, 2021

Его политическая карьера началась в 1980-х годах с участия в ассоциациях, связанных с Организацией освобождения Палестины. С 1987 по 1991 год он был председателем Всеобщего союза палестинских студентов, а с 1991 по 1993 год занимал должность генерального координатора Организации палестинской молодежи Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Кампании кандидатов закрываются по всему Чили и в Реколете мы были на площади Ла-Пас. Мы благодарим всех за вашу любовь и ожидаем, что в воскресенье будет столь же ярко выражено ваше стремление начать изменение Чили. Все голосуйте 18-го», — призывает Хадуе.

Hubo cierres de campaña en todo Chile y en Recoleta estuvimos en plaza La Paz. Agradecemos el cariño recibido y esperamos que el domingo se exprese con fuerza el compromiso por comenzar a transformar Chile. Todxs a votar este 18! #CaravanaMundialXJadue #SinJulioNoHayNoviembre pic.twitter.com/71cgDqeDu9 — Daniel Jadue (@danieljadue) July 16, 2021

Хадуе заявил, что, если он будет избран президентом, каждый человек сможет сам решить, вкладывать ли деньги в новую государственную пенсионную систему, которую он предлагает внедрить.

Он предлагает увеличить государственные доходы путем увеличения налогов на горнодобывающую деятельность.

Габриэль Борик

Самый молодой кандидат на предварительных внутрипартийных выборах. 35-летний Габриэль Борик является одной из передовых политических фигур в Чили. Борик — специалист в области юридических и социальных наук, политик и депутат от региона Магальянес и Чилийской Антарктики.

Он был председателем Федерации студентов Чили с 2011 по 2021 год.

Кандидат обещает осуществить восстановление экономики и здравоохранения. Он намерен обеспечить демократическое и равноправное участие сотрудников в руководящих структурах компаний.

«Последний день кампании! Спасибо всем людям, которые присоединились к проекту. В это воскресенье, 18 июля, я приглашаю вас участвовать в праймериз и продолжать строить Новое Чили, с достоинством, децентрализованное, зеленое и феминистское! Мы продолжаем!» — объявил Фронт Габриэля Борика.

Último día de campaña! Gracias a todas las personas que se sumaron a este proyecto. Este domingo 18 de julio te invito a votar en la primaria de #AprueboDignidad y a continuar sumando para el Nuevo Chile, con dignidad, descentralizado, verde y feminista. Seguimos! pic.twitter.com/Stol65fz7f — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 16, 2021

Борик заявил, что нацелен на создание правительства, гарантирующего уважение прав человека. В экономике он обещал провести налоговую реформу для стимулирования производственного сектора.

Лидеры и аутсайдеры

Согласно опросам общественного мнения Criteria и Data Influye, политик от Chile Vamos, за которую отдали наибольшее количество голосов, — это Лавин, который баллотируется в президенты уже второй раз.

С небольшим отрывом второе место занимает Сичель, за которого, как и за Лавина, проголосовали около 30% респондентов. За остальных политиков свои голоса отдали менее 10%.

Со стороны Apruebo Dignidad, согласно опросам, лидирует 53-летний Хадуе от Коммунистической партии, которая в отличие от других латиноамериканских стран, имеет большой политический вес в Чили. По данным Criteria, Хадуе получит 56% голосов, за ним идет Борик с 22%.

По результатам исследования Cadem, Хадуе и Лавин будут кандидатами с наибольшим количеством голосов, и наберут 14% и 13,3% соответственно. За Сичель и Провосте намерены проголосовать около 9% опрошенных, за Хилеса, Бориса и Каста — по 6%.