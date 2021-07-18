Пустышка или реальное оружие: стоит ли России опасаться новых ракет США

Пентагон сделал еще один шаг, призванный хотя бы немного приблизиться к военным разработкам России и Китая. Американские СМИ сообщают, что оборонный концерн Raytheon разрабатывает принципиально новую крылатую ракету воздушного базирования AGM-181 с ядерной боеголовкой. Ожидается, что она должна серьезно повысить ударные возможности воздушной компоненты ядерной триады США.

О разработке новой ракеты американцы задумались еще в 2015 году, поэтому поручили ее разработку двум концернам — Lockheed Martin и Raytheon. Последний оказался более успешным и поэтому в этом году на проектирование, летные испытания и подготовку серийного производства оружия Пентагон выделил 2 млрд долларов. Перспективную систему планируют принять на вооружение до 2027 года, массовые поставки в войска — в 2030-х годах. Пентагон рассчитывает получить не менее тысячи AGM-181 для стратегических бомбардировщиков B-52 и новейших B-21.

Пока рано говорить о том, какими тактико-техническими характеристиками будет обладать новая ракета. Однако военные эксперты сообщают, что дальность ее полета должна составить две около 3 тыс. км, скорость — 800–850 километров в час. Ядерную боеголовку для AGM-181 уже выбрали — это хорошо освоенная промышленностью W80-4. Сообщалось, что первую такую боеголовку соберут к сентябрю 2025 года. Мощность заряда — от 5 до 150 килотонн, что позволит одинаково эффективно уничтожать как одиночные цели (например ракетные шахты), так и площадные.

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Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей усомнился в том, что принципиально новая американская крылатая ракета воздушного базирования — совершенно свежее оружие, обладающее высокой точностью. По его мнению, если американцы решили оснастить свое новое оружие ядерной боеголовкой, то это говорит о том, что ракета не способна поражать цели точечно.

«Созданием нового вида оружия США пытаются ответить России на гиперзвуковое оружие, поскольку наши ракеты «Кинжал» уже приняты на вооружение, а «Циркон» — будут в ближайшее время. У Китая с этим — немного другая история, но Пекин уже приблизился к созданию гиперзвукового оружия, что-то уже испытывают. У американцев пока ничего не получается в данном направлении. Некоторые западные специалисты утешают себя заявлениями о том, что, мол, ничего нет страшного в том, что США отстают от России и Китая. Вот они и решили придумать новую ракету. Хотя, если говорить о точности, то зачем тогда этой ракете ядерная боеголовка? Я думаю, что сроки создания ракеты говорят сами за себя, а это — при том, что в США очень развит военно-промышленный комплекс», — сказал собеседник ФАН.

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Специалист отметил, что в последнее время американский военно-промышленный комплекс пытается создать новые и прорывные образцы вооружения, но ничего из этого не выходит. По словам Дандыкина, проблема состоит в раздутом американском военном бюджете.

«На мой взгляд, решение о создании данной ракеты является запоздалым. Думаю, что у нас уже есть чем ответить на новое оружие Соединенных Штатов. Скорее всего, мы услышим еще немало заявлений со стороны Америки по поводу создания каких-то новых и экзотических видов вооружения. Ранее США спустили на воду свой новый эсминец Zumwalt, но, как оказалось, он уже не оправдал возложенных на него ожиданий. Также американцы заявляли о создании 155-миллиметровой пушки, способной вести огонь на 1852 км. Но оказалось, что стоимость одного снаряда — намного больше, чем крылатой ракеты. Неудачи связаны с аппетитами американского ВПК и военным бюджетом США. Каждый хочет занять свое место под солнцем, поэтому мы и слышим регулярно о создании новых образцов вооружения», — указал он.

По словам эксперта, у России всегда есть чем ответить. Он напомнил о словах главы Министерства обороны России Сергея Шойгу о том, что сегодня отечественные вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира.

«У нас есть чем ответить. Россия в последнее время возродилась, как птица Феникс. Как недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Россия по количеству новых вооружений превосходит все страны мира — почти на 71%. Поэтому США будут делать подобного рода заявления. Но сначала нужно разработать новое оружие, испытать его, а уже потом — говорить», — резюмировал Василий Дандыкин.

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