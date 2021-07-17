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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси выйдет в старте на матч против «Локомотива»
Спорт
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси выйдет в старте на матч против «Локомотива»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Калининград, 17 июля. Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси заменит Артема Дзюбу в стартовом составе в игре за Суперкубок России — 2021 против «Локомотива».

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, скорее всего, принял такое решение по отношению к капитану сборной России в связи с его поздним прибытием на тренировочный сбор клуба, который проходил в Австрии. Капитаном «Зенита» во встрече с «Локомотивом» будет вратарь Михаил Кержаков.

Стартовый свисток на «Калининград Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что победитель Суперкубка России — 2021 получит обновленный трофей. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

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Зенит локомотив дриусси суперкубок
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