Банги, 17 июля. Нападения боевиков на трассе Карно–Баоро препятствуют свободному передвижению жителей ЦАР, а также приводят к дефициту продуктов на рынках западного района страны.

Разгром конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) принес мир в города и села Центральноафриканской Республики. Однако в стране еще остаются разрозненные группы бандитов, которые совершают разбойные нападения на второстепенных трассах в удаленных от центра районах.

Федеральное агентство новостей / Денис Тарасов

Одним из проблемных направлений является дорога Карно–Баоро, примыкающая к трассе Банги–Белоко, по которой идет основной поток грузов из Камеруна в столицу республики. Последнее нападение на этом участке зафиксировано 10 июля.

«Их было трое. Все вооружены автоматами. Они выскочили на дорогу, а остальные заняли позиции в кустах. Мы испугались. Мы даже отказались от наших мотоциклов, которые они забрали с собой, а также от тех денег, что у нас были», — рассказал один из пострадавших торговцев.

Правительственные войска ведут борьбу с боевиками и с течением времени полностью зачистят территорию страны от остатков «Коалиции». Однако у бандитов есть одно заметное преимущество перед национальной армией (FACA).

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Речь идет о вооружении и снаряжении. Пока страна находится под оружейным эмбарго ООН, FACA будет уступать боевикам в оснащении, поскольку радикалы получают снабжение контрабандным путем.

Ограничительные меры препятствуют модернизации армии и играют на руку радикалам. Поэтому на ближайшем заседании Совбеза ООН по ЦАР этот вопрос обязательно будет рассматриваться.

Президент республики Фостен-Арканж Туадера уже ведет подготовку к требованию отмены эмбарго. Так, на днях он совершил краткосрочный визит в Анголу, где встретился с главой страны Жоау Лоуренсу. Ранее он выступил в ООН с речью, в которой подчеркнул деструктивный характер запрета, наложенного на ЦАР.