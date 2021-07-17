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Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос с начала 2021 года

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:15
Экономика
Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос с начала 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Баку, 17 июля. Объем торговли между Россией и Азербайджаном достиг почти 1,343 млрд долларов, заявили в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.

Товарооборот двух стран вырос на 3,7% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Доля торговых операций с РФ составила 9,45% от всего внешнеторгового оборота Азербайджана, и это третий показатель среди его внешнеторговых партнеров после Италии и Турции.

По итогам предыдущего года объем взаимных продаж в денежном выражении равнялся 2,672 млрд долларов. Относительно 2019-го зафиксирован спад на 11,6% из-за пандемии коронавируса.

С января по середину июля Россия экспортировала агропромышленной продукции на 15,6 млрд рублей, и Азербайджану принадлежит доля в 1,9%.

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