МИД России осудил обыски и преследование журналистов на Украине

Москва, 17 июля. Обыски и преследования журналистов стали обычной практикой на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро в Киев и слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«Опыт, действительно, немалый. Особенно если учитывать применяемые Киевом крайне примечательные методы борьбы с тем, что там принято называть «дезинформацией», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России раскритиковала визит Рибейро на Украину. По ее словам, член международной организации сделала лишь «полуробкие замечания», касаемые ситуации со свободой слова в этой стране.