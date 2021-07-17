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МИД России осудил обыски и преследование журналистов на Украине
Политика
МИД России осудил обыски и преследование журналистов на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 17 июля. Обыски и преследования журналистов стали обычной практикой на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро в Киев и слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«Опыт, действительно, немалый. Особенно если учитывать применяемые Киевом крайне примечательные методы борьбы с тем, что там принято называть «дезинформацией», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России раскритиковала визит Рибейро на Украину. По ее словам, член международной организации сделала лишь «полуробкие замечания», касаемые ситуации со свободой слова в этой стране.

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