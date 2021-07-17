В Гренландии запретили разведку нефти и газа на арктической территории

Нуук, 17 июля. Запрет на разведку месторождений нефти, газа и урана на обширной арктической территории ввело правительство Гренландии, сообщает агентство Reuters.

Правительство Гренландии серьезно относится к климатическому кризису и это — логичный шаг. Кроме того, решение принято в интересах природы острова и поддержки рыболовной отрасли. Кроме того, данная мера способствует сосредоточению экономики на реальном потенциале, приводятся в статье слова министра природных ресурсов Нааи Натаниэльсен.

Отмечается, что проводимая шотландской компанией Cairn Energy основная кампания по разведке шельфа в 2010-2011 годах не привела к открытиям. Кроме того, две нефтяные стратегии, представленные предыдущими правительствами с 2014 года, не смогли привлечь инвесторов.

На фоне выявления 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за несколько дней, власти Гренландии приняли решение о повторном введении ограничительных мер. Так, в общественных местах, такси, магазинах и транспорте стало обязательным ношение масок.